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تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 07 أغسطس 2023, 12:09 مساء
تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد
منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)
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جرت خمس مباريات، أمس السبت، في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة، أسفرت نتائجها عن فوز البرانس على وفاق أجدابيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والمروج على الوحدة بنغازي 2-1، والأفريقي على المنار 3-2، وخليج سرت على الأندلس 3-1، والطيران على خالد بن الوليد 2-1.

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الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة
الصدارة للمروج برصيد 39 نقطة، وجاء ثانيا البرانس بـ34 نقطة، وثالثا الوفاق أجدابيا 34 نقطة، والفرق الثلاثة الأولى تأهلت إلى تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

جاء رابعا الأفريقي 32، وخامسا الطيران 31، وسادسا المنار 25، وسابعا الأندلس 24، وثامنا خليج سرت 23، وتاسعا السواعد 18.

جاء عاشرا الوحدة العربية 18، وفي الترتيب الحادي عشر والأخير نادي خالد بن الوليد 16 وهبط إلى دوري الدرجة الثانية.

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