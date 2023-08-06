برونزية جديدة للجزائر في عالمية الجامعات بالصين...

توج البطل الجزائري أسامة شراد، اليوم الأحد، بميدالية برونزية جديدة في سباق 1500 متر ببطولة الجامعات المقامة في الصين، ليرتفع رصيد الجزائر إلى ثلاث ميداليات فضية في سباق 1500 متر، وبرونزية في 800 متر عن طريق المتسابق أسامة شراد، وبرونزية رمي القرص عن طريق البطل أسامة الخنوسي.
- فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية
النتيجة النهائية لسباق 800 متر جري
توج البولندي ميشال بالميدالية الذهبية، مسجلا 1.49.09 دقيقة، ونال الفضية الفرنسي كورنين بزمن 1.49.17 دقيقة، وذهبت البرونزية لمتسابقي الجزائر أسامة شراد وزين العابدين بزمن واحد (1.49.25 دقيقة)، وخامسا جاء روبين من سويسرا بزمن 1.49.52 دقيقة، وحل سادسا الفرنسي ألكسندر بزمن 1.49.65 دقيقة، وحل سابعا اليوناني لويس بزمن 1.49.80 دقيقة، وثامنا جاك من أستراليا 1.49.90 دقيقة.
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