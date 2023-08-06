برونزية جديدة للجزائر في عالمية الجامعات بالصين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج البطل الجزائري أسامة شراد، اليوم الأحد، بميدالية برونزية جديدة في سباق 1500 متر ببطولة الجامعات المقامة في الصين، ليرتفع رصيد الجزائر إلى ثلاث ميداليات فضية في سباق 1500 متر، وبرونزية في 800 متر عن طريق المتسابق أسامة شراد، وبرونزية رمي القرص عن طريق البطل أسامة الخنوسي.

- فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية