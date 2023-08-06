الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد موعد قرعة الدور السباعي للدرجة الأولى.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء قرعة الدور السباعي لأندية الدرجة الأولى المتأهلة للوصول إلى الدوري الممتاز.

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القرعة ستقام في مقر قناة ليبيا الرياضية بالسادسة مساء، بعدما تأهل إلى الدور السباعي 16 فريقا سيجرى تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة 8 فرق والثانية 8 فرق، بدوري من ذهاب وإياب، وستتأهل للدوري الممتاز أربعة فرق، حسب قرار اتحاد الكرة.

الفرق هى: المروج والبرانس والوفاق والترسانة بسوق الجمعة والطيران والنصر زليتن والنجوم والقرضابية سبها والبشائر والملعب الليبي والنهضة والشموع والبرقوق والوطن أبوعيسى والأنوار.