المنتخب الوطني للرماية يشارك في بطولة العالم.. وابن دلة مرشح للجنة الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك المنتخب الليبي للرماية في بطولة العالم بأذربيجان في منافسات الفردي (تخصص السكيت) والفرق (تخصص مسدس 10 أمتار) من خلال 4 رماة: إبراهيم عامر، ومحمد بن دلة، وعبدالسميع إبراهيم، ومصطفى فرج.

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وستقام منافسات البطولة في تخصص المسدس خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري، بينما تقام منافسات تخصص السكيت 18 و19 أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، سيمثل الرامي محمد بن دلة ليبيا في الترشح لانتخابات لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي للرماية، التي ستقام على هامش البطولة في باكو الأذربيجانية.