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الهلال الليبي يعسكر في القاهرة قبل التوجه إلى كينيا لضربة بداية «الكونفيدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 05 أغسطس 2023, 01:51 مساء
الهلال الليبي يعسكر في القاهرة قبل التوجه إلى كينيا لضربة بداية «الكونفيدرالية»
بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال الليبي. (فيسبوك)
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وصلت، أمس الجمعة، بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال الليبي العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في معسكر تدريبي، استعداداً للمشاركة الأفريقية في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، قبل التوجه إلى كينيا.

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فريق الهلال سيلعب أولى مبارياته مع فريق كاكامينغا الكيني ضمن منافسات الدور التمهيدي لـ«الكونفدرالية» ضمن مرحلة الذهاب في كينيا، والإياب سيكون في ليبيا على ملعب شهداء بنينا.

وقد عزز فريق الهلال صفوفه بالعديد من اللاعبين الجدد، وجدد عقود عدد من لاعبيه، بقيادة مدربه المصري محمد عودة.

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