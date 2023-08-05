الأخضر يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس الباز ويعلن الصفقات الجديدة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الأخضر مع المدرب التونسي أنيس الباز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وقد عززت إدارة نادي الأخضر صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والخارجية، وجددت عقود بعض اللاعبين من الموسم الماضي.

- بوقويطين رئيسًا لنادي الأخضر لأربعة أعوام جديدة

- الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

ومن بين التعاقدات الجديدة: الثنائي التونسي المدافع الصادق توج ولاعب الارتكاز محمد بن عمار، إلى جانب تجديد عقود: الحارس جمال سلطان ومفتاح الكوري وأنس الورفلي ومصطفى حمزة وحسن عباس.

أيضا جرى إبرام عقود مع علا الفوني والحارس عبدالرحمن الجمغني وأمجد بن عيدي وعبدالله عبدالرحيم ومجدي أرطيبة.

وسبق أن درّب الباز فريق الصداقة في العام 2021. كما درّب فريق الهلال بداية من الموسم الماضي، وقاد فريق التعاون في ثالثة جولات مرحلة الإياب من الموسم الماضي.