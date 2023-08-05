الأهلي طرابلس يرفض الراحة استعدادا لدوري أبطال أفريقيا بعد الخروج العربي المبكر (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عادت بعثة الأهلي طرابلس، الجمعة، إلى ليبيا، قادمة من السعودية، بعد مشاركة فريق كرة القدم الأول في البطولة العربية للأندية، وخروجه من الدور الأول، على الرغم من المستوى الجيد الذي قدمه الفريق، حيث تعادل مع الهلال السعودي والوداد المغربي، وخسر اللقاء الأخير أمام السد القطري.

- الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الهلال السعودي في كأس سلمان

- تعادل السد القطري والوداد المغربي سلبيا في افتتاح البطولة العربية

وتنتظر الأهلي طرابلس مشاركة أفريقية في دوري الأبطال، حيث يلتقي بموريتانيا في الثامن عشر من أغسطس الجاري فريق أوس نواذيبو الموريتاني في مباراة الذهاب.

ومن المحتمل أن تقام مباراة الإياب في أحد ملاعب العاصمة المصرية القاهرة، حسب المعلومات الأولية، حيث تجري إدارة نادي الأهلي طرابلس اتصالات مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في هذا الخصوص.

نجوم فريق الأهلي طرابلس لحظة الوصول. (المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس)

نجوم فريق الأهلي طرابلس لحظة الوصول. (المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس)

التونسي طارق جريا المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس لحظة الوصول. (المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس)

نجوم فريق الأهلي طرابلس لحظة الوصول. (المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس)

أبوعون مع رجال الأمن في المطار لحظة الوصول. (المركز الإعلامي بنادي الأهلي طرابلس)