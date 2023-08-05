13 هدفا في انطلاق دوري سداسي التتويج للأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت، أمس الجمعة، الجولة الأولى من الدور السداسي لمنافسات الأواسط بإقامة ثلاث مباريات، شهدت 13 هدفا.

- أواسط الهلال في الصدارة والأخضر أقرب الملاحقين

وقد شهدت النتائج المسجلة فوز الهلال على الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي بهدفين مقابل هدفين، وفوز الاتحاد على السويحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الترتيب بعد ختام الجولة الأولي

الاتحاد 3 نقاط، والهلال 3 نقاط، والأهلي بنغازي نقطة، والاتحاد المصراتي نقطة، والأخضر والسويحلي دون نقاط.

وسيلتقي في الجولة الثانية: الهلال والاتحاد المصراتي، والأخضر مع السويحلي، والأهلي بنغازي أمام الاتحاد.