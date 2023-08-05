  • Alwasat News
Atwasat

الليبي أحمد الكوم يفقد نزاله أمام الكونغولي موغنقا بالقاضية في أفريقية الملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 05 أغسطس 2023, 11:58 صباحا
الليبي أحمد الكوم يفقد نزاله أمام الكونغولي موغنقا بالقاضية في أفريقية الملاكمة
الملاكم الليبي أحمد الكوم. (فيسبوك)
alwasat radio

فقد ملاكم ليبيا أحمد الكوم مباراته أمام الكونغولي موغنقا في دور الثمانية لوزن 57 كجم في بطولة أفريقيا للملاكمة، التي تتواصل فى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

جاءت خسارة الكوم بالقاضية قبل اكتمال الجولة الأولى، بعد إصابته على مستوى الرأس، فقرر الطبيب إيقاف المباراة، على الرغم من إصرار ورغبة الكوم في مواصلة النزال.

الملاكم الليبي محمد فريضة يحرز الفضية في دورة الألعاب العربية

بذلك، زاد الكوم من خسائر المشاركة الليبية في البطولة، حيث سبق أن خرج الليبي أسامة البركوس في وزن 80 كجم بالنقاط أمام السنغالي كونتى.

أيضا خسر أحمد السائح في وزن 60 كجم بالقاضية أمام الجنوب أفريقي تقو كاوي. وبالضربة القاضية أيضا، خسر يزن الحويج في وزن 67 كجم أمام المغربي موسى غلام بالنقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه ...
استقبال حافل لفريق مدرسة الوصال عقب مشاركته في عالمية المدارس لكرة القدم
استقبال حافل لفريق مدرسة الوصال عقب مشاركته في عالمية المدارس ...
الوفود العربية تعقد اجتماعًا على هامش دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية
الوفود العربية تعقد اجتماعًا على هامش دورة الألعاب الرياضية ...
فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج
فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج
الليبي أحمد الكوم يفقد نزاله أمام الكونغولي موغنقا بالقاضية في أفريقية الملاكمة
الليبي أحمد الكوم يفقد نزاله أمام الكونغولي موغنقا بالقاضية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس......
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي ......
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج......
شاهد.. المحترف التونسي شهاب الجبالي في رسالة وداع الأهلي بنغازي: نحن أبطال وربي يظهر الحق
شاهد.. المحترف التونسي شهاب الجبالي في رسالة وداع الأهلي ......
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال ......
المزيد
الأخضر يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس الباز ويعلن الصفقات الجديدة (صور)
الأخضر يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس الباز ويعلن الصفقات ......
الأهلي طرابلس يرفض الراحة استعدادا لدوري أبطال أفريقيا بعد الخروج العربي المبكر (صور)
الأهلي طرابلس يرفض الراحة استعدادا لدوري أبطال أفريقيا بعد ......
13 هدفا في انطلاق دوري سداسي التتويج للأواسط
13 هدفا في انطلاق دوري سداسي التتويج للأواسط...
الليبي أحمد الكوم يفقد نزاله أمام الكونغولي موغنقا بالقاضية في أفريقية الملاكمة
الليبي أحمد الكوم يفقد نزاله أمام الكونغولي موغنقا بالقاضية ......
فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج
فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج...
المزيد