الليبي أحمد الكوم يفقد نزاله أمام الكونغولي موغنقا بالقاضية في أفريقية الملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد ملاكم ليبيا أحمد الكوم مباراته أمام الكونغولي موغنقا في دور الثمانية لوزن 57 كجم في بطولة أفريقيا للملاكمة، التي تتواصل فى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

جاءت خسارة الكوم بالقاضية قبل اكتمال الجولة الأولى، بعد إصابته على مستوى الرأس، فقرر الطبيب إيقاف المباراة، على الرغم من إصرار ورغبة الكوم في مواصلة النزال.

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بذلك، زاد الكوم من خسائر المشاركة الليبية في البطولة، حيث سبق أن خرج الليبي أسامة البركوس في وزن 80 كجم بالنقاط أمام السنغالي كونتى.

أيضا خسر أحمد السائح في وزن 60 كجم بالقاضية أمام الجنوب أفريقي تقو كاوي. وبالضربة القاضية أيضا، خسر يزن الحويج في وزن 67 كجم أمام المغربي موسى غلام بالنقاط.