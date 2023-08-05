فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج...

جرت، أمس الجمعة على أرضية ملعب سرت، آخر مباريات الجولة الثالثة في مسابقة الآمال بسداسي التتويج لكرة القدم، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس على النصر 2-1.
- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
الترتيب بعد الجولة الثالثة
الاتحاد في الصدارة بـ9 نقاط، وأقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس بـ6 نقاط، ثم السويحلي بـ4 نقاط، والنصر 3 نقاط، والأهلي بنغازي والأخضر برصيد 2 نقطتين لكل منهما.
مفكرة النتائج
الاتحاد × الأهلي طرابلس 2-1
النصر × الأخضر 3-1
السويحلي × الأهلي بنغازي 1-1
الاتحاد × النصر 6-1
الأهلي طرابلس × السويحلي 2-1
الأهلي بنغازي × الأخضر 1-1
الاتحاد × الأهلي بنغازي 1-0
السويحلي × الأخضر 2-1
الأهلي طرابلس × النصر 2-1
تعليقات