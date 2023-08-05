فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة على أرضية ملعب سرت، آخر مباريات الجولة الثالثة في مسابقة الآمال بسداسي التتويج لكرة القدم، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس على النصر 2-1.

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الترتيب بعد الجولة الثالثة

الاتحاد في الصدارة بـ9 نقاط، وأقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس بـ6 نقاط، ثم السويحلي بـ4 نقاط، والنصر 3 نقاط، والأهلي بنغازي والأخضر برصيد 2 نقطتين لكل منهما.