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فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 05 أغسطس 2023, 11:53 صباحا
فوز آمال الأهلي طرابلس على النصر في سداسي التتويج
فريق الآمال لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
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جرت، أمس الجمعة على أرضية ملعب سرت، آخر مباريات الجولة الثالثة في مسابقة الآمال بسداسي التتويج لكرة القدم، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس على النصر 2-1.

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الترتيب بعد الجولة الثالثة
الاتحاد في الصدارة بـ9 نقاط، وأقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس بـ6 نقاط، ثم السويحلي بـ4 نقاط، والنصر 3 نقاط، والأهلي بنغازي والأخضر برصيد 2 نقطتين لكل منهما.

مفكرة النتائج
الاتحاد × الأهلي طرابلس 2-1
النصر × الأخضر 3-1
السويحلي × الأهلي بنغازي 1-1
الاتحاد × النصر 6-1
الأهلي طرابلس × السويحلي 2-1
الأهلي بنغازي × الأخضر 1-1
الاتحاد × الأهلي بنغازي 1-0
السويحلي × الأخضر 2-1
الأهلي طرابلس × النصر 2-1

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