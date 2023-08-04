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الوفود العربية تعقد اجتماعًا على هامش دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 04 أغسطس 2023, 06:17 مساء
الوفود العربية تعقد اجتماعًا على هامش دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية
اجتماع العرب على هامش عالمية الجامعات (فيسبوك)
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عُقد على هامش دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية بمدينة تشنغدو الصينية اجتماع للوفود العربية المشاركة في الدورة.

حضور عربي كثيف
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الرياضية العربية هم: طارق حشاد (ليبيا)، والدكتور خالد المزيني (السعودية)، وسالم العزيمى (عمان)، وإياد طلب من سوريا، والدكتور ديمي فرج (العراق)، وراشد المري (قطر)، وأحمد راضي قريع (فلسطين)، ومنار الزدجالى (عمان)، والدكتور عبد الإله أحمد الصلوي (السعودية)، والدكتور سلمان حاجي (الكويت)، وإبراهيم مختار (الإمارات)، والدكتور قاسم بن مرتضي (عمان) .

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تناول الاجتماع العديد من النقاط من بينها: تبادل الزيارات للاستفادة من الأفكار والخبرات، وتوحيد المواقف في انتخابات الاتحاد الدولي القادمة بسويسرا نوفمبر المقبل، والعمل على تقارب الاتحادين الآسيوى والأفريقي، وحصر الكوادر العربية المؤهلة للدفع بها في لجان الاتحاد الدولي والاتحادين الأفريقي والآسيوى، وزيادة الاهتمام بالرياضيين المتميزين، بجانب الاهتمام بالرياضة النسائية، والتركيز على الإعداد النفسي للرياضيين، وتشكيل لجنة للتواصل مع الاتحاد الدولي والجامعة العربية، وتشجيع اتفاقيات التوأمة بين الجامعات العربية، والتنسيق لعقد اجتماعات على هامش البطولات والدورات، وإقامة أنشطة ثقافية على هامش الدورات.

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