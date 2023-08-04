شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف عبدالرحيم نجم، المحلل الرياضي في قناة «الوسط»، أن سوق انتقالات اللاعبين الذي تخوضه أندية الدوري الليبي أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»، وأوضح: الوجوه نفسها تتكرر، فاللاعب ينتقل من نادٍ إلى آخر، وفي الموسم التالي تنتقل الوجوه نفسها من نادٍ إلى آخر.

التغيير المستمر خطأ

أكد نجم، خلال مشاركته في برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة «الوسط»، أن بناء فريق كرة قدم يحتاج إلى وقت، ومن ثم فإن التغيير المستمر في الفرق خطأ، وكذلك التغيير المستمر في المدربين، وهو ما يعيق عملية بناء سليمة لفريق كرة القدم.

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وقال: بعض الأندية لها مدربوها الذين اختاروا اللاعبين، إلا أن أغلب الأندية تفكر بالعكس؛ حيث اختارت تلك الأندية اللاعبين ثم اختارت بعد ذلك المدربين.

وأضاف أن الكرة الليبية تعاني عدم الاستقرار، سواء للاعبين أو المدربين، إلى جانب أن بعض الأندية تختار اللاعبين بناء على آراء الجمهور.

وأشار إلى أن الأندية الكبرى لديها مدربون للفئات السنية، وتنفق على هذه الفرق أموالًا طائلة، وفي الوقت نفسه تشتري لاعبين جاهزين، فمن سيربي الناشئين ويعدهم إعدادا سليما؟.