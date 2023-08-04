الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

طرابلس - بوابة الوسط

لم تكن الألعاب الجماعية في ليبيا على خريطة منصات التتويج في السنوات الماضية، إما بسبب غياب التخطيط وعدم الاهتمام تارة، أو تركيز رفع علم البلاد على الألعاب الفردية تارة أخرى، قبل أن تنتفض بعض الألعاب والفرق أخيرًا، لتنعش الآمال في إمكانية مواصلة المشوار، وعدم اقتصار التتويج على الألعاب الفردية فقط، كما كان الحال في السابق.

وأخيراً، تُوِّج المنتخب الليبي للكاراتيه بالمركز الأول في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في العاصمة طرابلس، بعدما حقق أبطال وبطلات ليبيا نتائج طيبة خلال مشاركتهم في البطولة، حيث تصدر أبطال ليبيا الترتيب النهائي برصيد 53 ميدالية متنوعة، 14 ذهبية، و13 فضية، و26 برونزية، وجاءت تونس في الترتيب الثاني بـ37 متنوعة، والمغرب في الترتيب الثالث بـ13 ميدالية ملونة، والجزائر في الترتيب الرابع بـ22 ميدالية متنوعة، وموريتانيا في الترتيب الخامس برصيد ميدالية واحدة برونزية.

سالمة المعداني.. صاحبة أول ذهبية تمنح إلى امرأة ليبية في تاريخ الكاراتيه

أحرزت بطلة الكاراتيه سالمة المعداني ذهبية وزن فوق 61 كغم، ومعها تحرز جائزة «ليبيا الذهبية للتميز» للموسم الرياضي 2022-2023، كصاحبة أفضل إنجاز ليبي للسيدات، خلال حفل توزيع الجوائز على العديد من المتميزين والذي أقيم في أرض معرض طرابلس الدولي. ولم تكن سالمة المعداني في حاجة إلا لستة أشهر فقط، كي تؤكد جدارتها وموهبتها على حصد الذهب، فضلاً عن تسطير مجد تاريخي غير مسبوق في عالم الرياضة النسائية، حيث نجحت أخيراً في تحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ ليبيا ببطولة البحر الأبيض المتوسط.

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كما سبق أن حصدت في ديسمبر الماضي أول قلادة ذهبية على الصعيد القاري ببطولة أفريقيا في وزن فوق 54 كغم للأواسط، لتعد أول قلادة ذهبية تمنح إلى امرأة ليبية في تاريخ لعبة الكاراتيه، حسب سجل الاتحاد الليبي للعبة. حيث تمكنت المعداني من تحقيق ذهبية وزن 61 كغم في منافسات الأواسط بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تونس، ونجحت وسط 19 رياضياً دفعت بهم ليبيا في منافسات النسخة الحالية من البطولة التي شهدت تنافساً قوياً إلى جانب 447 رياضياً مثلوا 19 بلداً مطلاً على حوض البحر الأبيض المتوسط.

شهدت بطولة شمال أفريقيا في طرابلس، فوز البطلة غفران سالم بذهبية وزن تحت 48 كغم، ونالت وسما فريطس فضية وزن تحت 48 كغم. كما فاز كل من أنس زريق ومحمد بن لاغا بالميدالية البرونزية لمنافسات فردي الكوميتيه لفئة الكبار، ومحمد فهمي الجهاني ببرونزية فردي الكاتا لفئة الكبار. وتُوج البطلان الليبيان هاني لطفي وسند عبدالحميد عاشور ببرونزيتي الكاتا فردي لفئة الشباب، وحصلت كل من منار خالد البركي والبطلة رنيم لطفي على برونزية الكوميتيه تحت 50 كغم لفئة الشباب، وحاز أنس محمد الضباع ذهبية الكوميتيه لوزن تحت 57 كغم لفئة الأواسط، وحصل محمد عقيلة درمان على ذهبية الكوميتيه وزن فوق 76 كغم لفئة الشباب.

أيضاً تُوج البطل زكريا عادل رابح بذهبية الكوميتيه وزن تحت 55 كغم للشباب، وبشير عبدالرازق سالم الدويبي بذهبية الكوميتيه وزن تحت 63 كغم. وتوجت أيضا البطلة هدى عياد الفاخري بالميدالية الذهبية في نهائي الشابات للكوميتيه في وزن تحت 59 كغم، وحصلت حلا فائز على الميدالية الفضية في نهائي الشابات للكوميتيه في فئة الأواسط للشابات.

منتخب الطائرة يظهر على منصة التتويج الجماعي بعد غياب سنوات

يأتي هذا بعد أن استحوذ إنجاز منتخب ليبيا الأول للكرة الطائرة بحصوله على ذهبية الدورة العربية للألعاب الرياضية الـ15 في الجزائر أخيرا على اهتمام واسع، بعد نجاح «فرسان المتوسط» في اعتلاء منصة التتويج بجدارة واستحقاق في منافسات كبرى بحجم المنافسات العربية، وعلى صعيد لعبة جماعية، والأهم الانتصار على حساب أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة (3-صفر)، ليصلح أبطال الكرة الطائرة في الجزائر، ما أفسدته كرة القدم في تونس، على خلفية الخلافات التي أعقبت الدوري السداسي والذي اختتم بتتويج الأهلي طرابلس للموسم الرياضي 2022-2023.

طالت الفترة الزمنية بين أول إنجاز على صعيد الألعاب الجماعية، عندما توج نادي الترسانة سوق الجمعة بأول بطولة عربية للأندية في الكرة الطائرة العام 1978، لتمتد إلى 45 عاماً كاملة، قبل أن يكمل المنتخب الوطني للكرة الطائرة مسيرة البطولات في العام الجاري 2023، ويتوج بطلا للعرب في أول دورة للألعاب الرياضية، بعد توقفها لمدة ليست بالقصيرة 12 عاماً.

شلابي ورتاج وفريضة يواصلون التألق والتربع في الألعاب الفردية

اختتمت البعثة الليبية مشاركتها في الدورة العربية برصيد 12 ميدالية متنوعة، بواقع ثلاث قلائد ذهبية، وثلاث فضيات، وست برونزيات، وكانت المشاركة الليبية في الدورة بـ49 رياضياً في 12 لعبة رياضية، وحلت ليبيا في الترتيب الرابع عشر من 17 دولة عربية مشاركة في الدورة، حيث جاءت أغلب المشاركات وسط عدم اهتمام بعمل معسكرات خارجية ومحلية للرياضيين، قبل المشاركة، فكانت الحصيلة الليبية على النحو الآتي:

أحرزت البعثة الليبية ثلاث قلائد ذهبية، قلادتان جاءتا عن طريق الرباع الليبي في لعبة رفع الأثقال إحسان شلابي في منافسات وزن 73 كغم خطف، ووزن 73 كغم النتر، أما القلادة الذهبية الثالثة فجاءت عن طريق المنتخب الوطني للكرة الطائرة، وجاءت القلائد الفضية الثلاثة عن طريق نجمة ألعاب القوى رتاج السائح في منافسات رمي القرص، ومنتخب ليبيا للكرة الحديدية، والملاكم محمد فريضة في وزن 80 كلغ. كما أحرزت البعثة الليبية في الدورة ست قلائد برونزية، وجاءت عن طريق الرياضيين: عبدالمهيمن الزنتوتي لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا، والرياضي فراس الزليطني لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا بالدقة. أيضا جاءت الميداليات البرونزية عن طريق الرياضي محمد أبودبوس لاعب الكاراتيه في وزن 75 كغم، والرياضي إبراهيم السحاتي لاعب الكاراتيه أيضا في وزن 67 كغم، والرياضية سالمة المعداني لاعبة الكاراتيه في وزن 68 كلغ، والرياضي محمد الصويعي لاعب الكاراتيه في وزن 84 كلغ.

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وسجلت رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً تفوقاً برغم قوة التنافس، إلا أن أبطال ليبيا تحصلوا على ثلاث قلائد ملونة وهي: ذهبية للرياضي محمد رجب في رمي الجلة، وبرونزية للرياضي وليد اشطيبة في رمي الرمح، وبرونزية للرياضي عبدالرحمن أبولزمازم في منافسات 100 متر ألعاب القوى.

بربيش والزناد في الملاكمة.. والحصادي في الشطرنج على درب التفوق

اقتصر في السابق التتويج على الألعاب الفردية، خصوصا في العام 2019، الذي اقتصر فيه التتويج على لعبة الملاكمة، حيث حقق الملاكمان فتحي بربيش، ومعز الزناد إنجازات العام، ولاعب التجديف حسين قنبور الذي تأهل إلى الأولمبياد، والرياضي علي سعيد النائلي المتوج بذهبية بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو، والبطل علاء القزيري، الذي تحصل على القلادة الفضية في بطولة العرب للدراجات.

وحققت رياضة الجمباز الليبية إنجازاً تاريخياً بالتتويج بثلاث ميداليات في عالمية أندية الجمباز بصربيا، حيث فاز البطل زياد عصام الشتيوي بذهبية جهاز الحلق وببرونزيتي جهازي العقلة وحصان الحلق، والشطرنجي الشباب يوسف الحصادي الذي تحصل على عدة بطولات ومن بينها بطولة آرينا في الإسكندرية وتوج ببطولة الخياري للمرة الرابعة على التوالي، وتوج بكأس وذهبية بطولة الخياري الدولية تحت 16 عاماً التي أقيمت بمصر، وسبق له التتويج بذهبية أفريقيا تحت 12 عاماً، وبكأس وذهبية بطولة أرينا الدولية الثامنة بالإضافة إلى بطولة الإسكندرية 3 مرات، وحاليا يخوض منافسات كأس العالم، حيث تعادل الحصادي ممثل ليبيا ولاعب نادي دارنس مع بطل أوروبا وأفضل لاعبي العالم، البلغاري إيفان تشيبارينوف، في الجولة الثانية، بعد خسارة في الجولة الأولى بكأس العالم للشطرنج 2023 والتي تستضيفها دولة أذربيجان.

لقطة من مباراة منتخب ليبيا للطائرة مع نظيره الجزائري في نهائي الألعاب العربية، (أرشيفية: الإنترنت)

بطل الشطرنج فئة الشباب يوسف الحصادي، (أرشيفية: الإنترنت)