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فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 01:51 مساء
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
الرقبي النسائي الليبي (حساب الاتحاد الليبي للرقبي على فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الليبي للرقبي اليوم الخميس، عن البدء في استقبال الراغبات في الانضمام إلى رياضة الرقبي النسائي.

تعزيز قوة المنتخب النسائي
وقال الاتحاد الليبي للرقبي في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إنه يدعو الراغبات في ممارسة رياضة الرقبي النسائي إلى المشاركة في تعزيز قوة المنتخب النسائي الليبي للرقبي، والاستعداد للمشاركات الدوري والمحلية القادمة.

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وأضاف إنه سيجري استقبال الراغبات في ممارسة رياضة الرقبي النسائي في ملعب الرقبي بجامعة بنغازي في السادسة مساء من أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأشار الاتحاد الليبي للرقبي إلى أن الأعمار المستهدفة من عام 1999 إلى عام 2006.

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