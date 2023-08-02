الجزائري أسامة الخنوسي يتوج بأول ميدالية للعرب في عالمية الجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج البطل الجزائري أسامة الخنوسي بأول ميدالية للعرب في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية التي تقام في بمدينة تشنغدو الصينية، وذلك بعدما أحرز الميدالية البرونزية في مسابقة رمى القرص مسجلًا 61.33 متر.

المنافسة قوية والفوارق ليست كبيرة

يشار إلى أن منافسات رمي القرص شهدت مشاركة 14 رياضيًّا؛ حيث توج بالميدالية الذهبية البولندى أوسكار محرزًا مسافة بلغت 62.58 متر، وذهبت الميدالية الفضية إلى الجامايكى تشانغ مسجلًا مسافة بلغت 61.58 متر.

وقال سليمان بوكامل مدرب الجزائر لألعاب القوى: «نحن سعداء بالتتويج بهذه الميدالية ونهديها للجزائر ولكل العرب، فالمنافسة كانت قوية والفارق بين اللاعبين المتنافسين ليس كبيرًا».

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وأضاف: «أوجه الدعوة للوفود العربية للحضور لمنافسات ألعاب القوي للتشجيع والمؤازرة لكل الرياضيين العرب، وفرصة الجزائر ما زالت مواتية فى إضافة ميداليات جديدة غدًا حيث ستشارك الجزائر بثلاثة رياضيين هم: أسامة شراد فى سباق 1500 متر عدو، وأكرم بولعيان في سباق الوثب الثلاثى، وعمر شراش في سباق ثلاثة آلاف متر موانع».

