  • Alwasat News
Atwasat

الجزائري أسامة الخنوسي يتوج بأول ميدالية للعرب في عالمية الجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 02 أغسطس 2023, 07:31 مساء
الجزائري أسامة الخنوسي يتوج بأول ميدالية للعرب في عالمية الجامعات
البطل الجزائري اسامة الخنوسي (أرشيفية: فيسبوك)
alwasat radio

توج البطل الجزائري أسامة الخنوسي بأول ميدالية للعرب في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية التي تقام في بمدينة تشنغدو الصينية، وذلك بعدما أحرز الميدالية البرونزية في مسابقة رمى القرص مسجلًا 61.33 متر.

المنافسة قوية والفوارق ليست كبيرة
يشار إلى أن منافسات رمي القرص شهدت مشاركة 14 رياضيًّا؛ حيث توج بالميدالية الذهبية البولندى أوسكار محرزًا مسافة بلغت 62.58 متر، وذهبت الميدالية الفضية إلى الجامايكى تشانغ مسجلًا مسافة بلغت 61.58 متر.

وقال سليمان بوكامل مدرب الجزائر لألعاب القوى: «نحن سعداء بالتتويج بهذه الميدالية ونهديها للجزائر ولكل العرب، فالمنافسة كانت قوية والفارق بين اللاعبين المتنافسين ليس كبيرًا».

رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور الرئيس الصيني (صور)
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات

وأضاف: «أوجه الدعوة للوفود العربية للحضور لمنافسات ألعاب القوي للتشجيع والمؤازرة لكل الرياضيين العرب، وفرصة الجزائر ما زالت مواتية فى إضافة ميداليات جديدة غدًا حيث ستشارك الجزائر بثلاثة رياضيين هم: أسامة شراد فى سباق 1500 متر عدو، وأكرم بولعيان في سباق الوثب الثلاثى، وعمر شراش في سباق ثلاثة آلاف متر موانع».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع

اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج

آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا

(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر

في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي
كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء...
مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل

مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل
الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السائح والبركوس يفقدان نزاليهما والكوم مستمر في منافسات أفريقيا للملاكمة
السائح والبركوس يفقدان نزاليهما والكوم مستمر في منافسات أفريقيا ...
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 فرق
المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. ...
الأهلي طرابلس يواجه السد القطري بطموح الصعود في كأس سلمان للأندية العربية (صور)
الأهلي طرابلس يواجه السد القطري بطموح الصعود في كأس سلمان للأندية...
الأهلي بنغازي يبرم صفقات دولية قبل الظهور الأفريقي في دوري الأبطال
الأهلي بنغازي يبرم صفقات دولية قبل الظهور الأفريقي في دوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي ......
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد......
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر......
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس......
المزيد
الجزائري أسامة الخنوسي يتوج بأول ميدالية للعرب في عالمية الجامعات
الجزائري أسامة الخنوسي يتوج بأول ميدالية للعرب في عالمية ......
كعبور يطالب بإنشاء محكمة رياضية في ليبيا
كعبور يطالب بإنشاء محكمة رياضية في ليبيا...
الأهلي طرابلس يخسر من السد القطري ويودع البطولة العربية
الأهلي طرابلس يخسر من السد القطري ويودع البطولة العربية...
الأهلي بنغازي يبرم صفقات دولية قبل الظهور الأفريقي في دوري الأبطال
الأهلي بنغازي يبرم صفقات دولية قبل الظهور الأفريقي في دوري ......
الأهلي طرابلس يواجه السد القطري بطموح الصعود في كأس سلمان للأندية العربية (صور)
الأهلي طرابلس يواجه السد القطري بطموح الصعود في كأس سلمان ......
المزيد