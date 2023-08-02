الأهلي بنغازي يبرم صفقات دولية قبل الظهور الأفريقي في دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عزز فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي صفوفه بالتعاقد مع المدافع الدولي الأوغندي ريتشارد كاساغا، قادماً من نادي الأوليمبي الباجي التونسي.

ويعزز الأهلي بنغازي صفوفه بلاعبين جدد محليين ودوليين من الخارج، استعدادا للموسم الجديد، حيث يستعد، إلى جانب ظهوره في مسابقتي الدوري والكأس في ليبيا، للمشاركة الأفريقية عبر تمثيل البلاد في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي طرابلس، بينما يشارك ناديا الهلال وأبوسليم في بطولة «الكونفيدرالية».

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وقد أعلن الأهلي بنغازي تعاقده مع اللاعب أحمد فكرون، قادما من نادي الاتحاد المصراتي، وعبدالله داقو من الاتحاد، وصهيب بن سليمان وطلحة رزق ومحمد جادالله من الأخضر، والظهير الأيمن جاسم أمين، قادما من الخمس.

في الوقت نفسه، جدد النادي عقود: مفتاح طقق وعبدالله بلعلم والحارس مراد الوحيشي ومحمد الترهوني، بعد تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الغاني ريتشارد، قادما من نادي أشانتي كوتوكو.