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الأهلي طرابلس يواجه السد القطري بطموح الصعود في كأس سلمان للأندية العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 02 أغسطس 2023, 01:36 مساء
الأهلي طرابلس يواجه السد القطري بطموح الصعود في كأس سلمان للأندية العربية (صور)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
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يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت ليبيا، نظيره السد القطري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات ببطولة كأس سلمان للأندية العربية المقامة حاليًا بالسعودية.

الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الهلال السعودي في كأس سلمان
تعادل السد القطري والوداد المغربي سلبيا في افتتاح البطولة العربية

يدخل الأهلي طرابلس مباراة السد القطري بخيار الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس سلمان للأندية العربية؛ حيث يمتلك ممثل الكرة الليبية في البطولة العربية نقطتين من تعادلين أمام الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي، في حين يحل السد القطري في صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

المدرب المساعد للأهلي طرابلس يؤكد على الجاهزية
سبق وتحدث المدرب المساعد لفريق الأهلي طرابلس سامح الدربالي إلى برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الإثنين، معلقًا على مشوار الفريق في البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية، وأكد استعداد الفريق لمواجهة السد القطري، بهدف طموح الصعود.

وقال الدربالي: «الأهلي طرابلس قدم أداءً مميزًا في البطولة، ولم يتوقع أكثر المتفائلين لنا هذا الأداء بتحقيق التعادل أمام وصيف القارة الآسيوية، ثم تكرار الأمر أمام وصيف القارة الأفريقية».

وأضاف المدرب المساعد التونسي سامح الدربالي، خلال حديثه الهاتفي لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، قائلًا: «تغير شكل وأداء الفريق في الفترة الأخيرة، منذ أن تولى المدير الفني طارق جرايا المهمة، والعمل داخل الجهاز الفني متواصل لا ينقطع، بهدف تحسين شكل الأداء إلى الأفضل في ظل العناصر الموجودة».

مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي. (فيسبوك)
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