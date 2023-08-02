المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 فرق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت خمس مباريات في الجولة العاشرة من دور الإياب بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة، جاءت نتائجها لتشهد فوز خالد بن الوليد على المروج بأربعة أهداف مقابل هدفين 4-2، والأفريقي على خليج سرت بهدفين لهدف واحد 2-1.

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أيضًا فاز السواعد على المنار بثلاثة أهداف دون رد 3-0، ووفاق أجدابيا على الأندلس بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1، وتعادل البرانس والطيران دون أهداف.

الترتيب بعد الجولة العاشرة

المروج 36 نقطة، ووفاق أجدابيا 34، وكلاهما ضمن التأهل لسباعي الصعود للقسم الممتاز في الموسم المقبل، ويبقى الصراع على البطاقة الثالثة حائرة بين ثلاث فرق، البرانس 31 نقطة، والأفريقي 29، والطيران 28، ومن خلفهم المنار 25، والأندلس 24، وخليج سرت 20، والسواعد 18 نقطة، والوحدة بنغازي 18، وخالد بن الوليد 16.