آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الآمال بنادي الاتحاد، أمس الثلاثاء، فوزه الثالث على التوالي في الدوري السداسي لكرة القدم، وجاء على حساب آمال الأهلي بنغازي بنتيجة هدف دون رد.

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هدف الاتحاد جاء في الدقيقة 65 بإمضاء اللاعب جاسم نصر، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، وبقي الأهلي بنغازي بنقطتين سابقتين.

السويحلي يفوز على الأخضر

وفي المباراة الثانية، فاز آمال السويحلي على الأخضر بهدفين لهدف 2-1، ليرتفع رصيد السويحلي إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات، وبقي آمال الأخضر بنقطته الوحيدة السابقة.

يجري اليوم الأربعاء لقاء على أرضية ملعب مدينة سرت بين النصر والأهلي طرابلس، وكل منهما بثلاث نقاط في رصيده.