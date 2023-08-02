السائح والبركوس يفقدان نزاليهما والكوم مستمر في منافسات أفريقيا للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقدَ أمس الثلاثاء ملاكما ليبيا أسامة البركوس وأحمد السائح مباراتيهما في بطولة أفريقيا للملاكمة التي تتواصل بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في وزني 80 و60 كجم.

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فقدَ أسامة البركوس مباراته أمام السنغالي كونتي سيندا بالنقاط، وفي وزن 60 كجم فقد أحمد السائح مباراته أمام الجنوب أفريقي تقو كاوي من الجولة الأولى بالضربة الفنية القاضية.

الكوم يستمر في دائرة المنافسة

بقت آمال ليبيا مُعلقة في الملاكم أحمد الكوم الذي فاز في الدور السادس عشر على ملاكم جزر القمر سعيد إبراهيم بالضربة الفنية القاضية.

ويخوض اليوم الأربعاء الكوم مباراته في دور الثمانية في وزن 57 كجم أمام الملاكم موجنقا ماتيومونا من الكونغو الديمقراطية.

وفي بقية مباريات دور الثمانية في وزن 57 كجم المغربي عماد عزوني يتبارى مع الكاميروني ميقواه، والمغربي سليمان السمغولي يواجه ماسالا، والمغربي موسى غلام ينازل الكونغولى زنغالا.