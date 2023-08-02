خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية

القاهرة - بوابة الوسط

بعيداً عن حرارة الجو وعن ذكريات الدوري السداسي الذي أدخل الفرحة على البعض والشعور بالظلم على البعض الآخر وبالندم على المنسحبين، رغم قرار رئيس لجنة المسابقات بالتأجيل والذي ذهب ضحية وقوفه في مواجهة العاصفة، وبعيداً عن حمم انتقالات اللاعبين التي ليس لها سقف محدد ولا كشوفات طبية دقيقة المهم إسكات جماهير الأندية بأسماء من جرى توقيعهم بغض النظر عن قدرتهم على إحداث الفارق مع الفرق التي ينضمون إليها من عدمه خاصة مع المحترفين الأجانب.

وبعيداً عن ما يحدث في دوري الملك سلمان الذي شارك فيه أشهر الفرق العربية مع أبرز نجومها والذي لا تزال المنافسات تجري فيه بعقلية (داحس والغبراء)، لأن معظم العرب للأسف لم يصلوا إلى مرحلة فهم المنافسات كما يفهمها الأوروبيون بأن النتيجة باستمرار للأفضل ولمن يستحقها بغض النظر عن أخطاء صافرات التحكيم والـVAR، وبعيداً عما حدث لأول مرة في الكرة العالمية، حيث لعب فريقا مانشستر سيتي بطل أوروبا وأتلتيكو مدريد مباراتهما في مدينة سيول التي انتهت بفوز أتلتيكو 2-1، تحت أمطار غزيرة ودون أن يمنح الفريقان فترة راحة بين الشوطين، وبعيداً عن رسالة السيد رئيس اللجنة الأولمبية إلى السيد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم المتأخرة، ولكن أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي.

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وبعيداً عن كل ما ذكرت وجدت المتعة الكروية في متابعة بطولة كأس العالم النسائية التاسعة التي تقام حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، وهي البطولة التي تقام كل أربع سنوات ولأول مرة تنظمها دولتان، وأيضاً لأول مرة تكون نهائيات تصفيات مجموعاتها 32 منتخباً بدلا من 24، ولقد لفت نظري التطور الذي وصلت إليه كرة القدم النسائية، رغم حداثة عمرها الزمني قياساً مع كرة الرجال التي انطلقت مباريات كأسها العالمي العام 1930 في الأوروغواي والكرة النسائية عمرها الزمني حوالي 36 عاماً فقد أعجبت بالمستوى الفني الراقي والاستعداد البدني الجيد والالتزام بطرق اللعب والجدية والإثارة والإصرار على الفوز واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل.

وكان التنظيم الذي أشاد به رئيس الاتحاد الدولي للفيفا أكثر من رائع وكذلك التحكيم الذي واكب التطور الكروي الذي أنسانا كرة بلادنا التي فشلنا حتى في تنظيم شكل عصري لمسابقاتها الكروية، ويا ليتنا نحدث تغييراً ولو بسيط فيها، بحيث يتحول الدوري السداسي إلى دوري رباعي يقام داخل بلادنا ما دامت المباريات دون جماهير رياضية، لأن الدوري السداسي ذهاباً فقط 15 مباراة والرباعي ذهاباً وإياباً 12 مباراة وهناك توفير في الوقت والجهد والمال لكن مشكلة المصالح الشخصية هي التي تؤثر سلباً دائماً في اختيار شكل المسابقات وما دامت مسابقاتنا الكروية بشكلها الحالي فسوف تكون نتائج فرق أنديتنا ومنتخاباتنا كما جرت العادة من إخفاق إلى آخر.