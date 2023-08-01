شاهد.. الدربالي لـ«في التسعين»: الأهلي طرابلس قدم نفسه بشكل مغاير أمام وصيفي آسيا وأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدرب المساعد لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس سامح الدربالي إلى برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس الإثنين، معلقًا على مشوار الفريق في البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية.

وتعادل الأهلي طرابلس مع الوداد المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما، الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم»، وتعادل الفريق في الافتتاح سلبيًا أمام الهلال السعودي، ليحصد نقطتين، يحفظان ماء وجه الفريق «الزعيم» في المنافسة.

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قدم حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلي رحومة وعبدالرحيم نجم، وقال الدربالي «الأهلي طرابلس قدم أداءً مميزًا في البطولة، ولم يتوقع أكثر المتفائلين لنا هذا الأداء بتحقيق التعادل أمام وصيف القارة الآسيوية، ثم تكرار الأمر أمام وصيف القارة الأفريقية».

وأضاف المدرب المساعد التونسي سامح الدربالي خلال حديثه الهاتفي لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، قائلًا «تغير شكل وأداء الفريق في الفترة الأخيرة، منذ أن تولى المدير الفني طارق جرايا المهمة، والعمل داخل الجهاز الفني متواصل لا ينقطع، بهدف تحسين شكل الأداء إلى الأفضل في ظل العناصر الموجودة».