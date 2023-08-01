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شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 04:22 مساء
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر
برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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تناول برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس الاثنين، أهم قضايا الساحة الرياضية الليبية، والخاصة بخطاب اللجنة الأوليمبية الموجه إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، والذي يطالب فيه الأخير بضرورة الرد على ما نُسب إليه من خروقات في الانتخابات الأخيرة.

ولا يزال الجدل دائرًا حول الحكم القضائي الصادر بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، وبعد اجتماع لوزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي مع رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية دكتور جمال الزروق، وجهت اللجنة الأوليمبية خطابًا رسميًّا إلى اتحاد الكرة.

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قدم حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلي رحومة وعبدالرحيم نجم؛ حيث تناول تحليل القضية الصحفي رحومة سوط، كاشفًا انعكاسات خطاب اللجنة الأوليمبية الموجه إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم.

سوط: اجتماع طبرق شاهد على خروقات عديدة
وقال الناقد الرياضي رحومة سوط، عبر مداخلته الهاتفية لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «كل ردود الأفعال عبارة عن تساؤلات، لأن الخطاب جاء في توقيت محيِّر، لكن بالعودة إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا في الاجتماع الذي عُقد في مدينة طبرق بتاريخ 27 مارس 2021، وشاب هذا الاجتماع الكثير من اللغط، وهو ما أثبته التقرير الذي قدمه المراقب عيد العميري، وهو بالمناسبة من أنزه الشخصيات الرياضية التي سمعت عنها في الوسط الرياضي الليبي».

وأضاف رحومة سوط قائلًا: «تضمن تقرير المراقب عيد العميري كل التفاصيل التي شهدها اجتماع مدينة طبرق، كما شمل جميع الخروقات التي شهدها الاجتماع، وسلم العميري تقريره إلى اللجنة الأولمبية، التي تحركت مؤخرًا، بمخاطبة اتحاد الكرة، لتمنحه مهلة 7 أيام للرد على كل تفاصيل القضية، لتصبح الكرة في ملعب اتحاد الكرة، والمطلوب منها الرد، قبل التعرف على رد فعل اللجنة الأوليمبية الليبية، بعد انتهاء المهلة المحددة».

نص الخطاب الموجه من اللجنة الأوليمبية لاتحاد الكرة
وجاء في نص الرسالة: «السيد/ رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.. بعد تحية السلام،،، بالإشارة إلى صحيفة إعلان سند تنفيذي الصادرة عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 20-6-2023، بناءً على طلب السيد/ إبراهيم شاكة، والسيد/ أنور الطشاني، والتي يعلن من خلالها الممثل القانوني للجنة الأوليمبية الليبية (رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية) بالحكم القضائي الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية المقيد تحت رقم 95-2022 بتاريخ 30-1-2021، في الدعوى القضائية رقم 408-2021، والذي يقضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 27 و28 -3-2021».

وأضاف البيان: «وبطلان ما ترتب عليه من قرارات ونتائج مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع بيانه في المقابل رفض الاستشكال بتاريخ 21-6-2022 أمام الدائرة العمالية الثانية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بموجب الدعوى القضائية رقم 260-2022، مع عرضه حكم محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 13-6-2023 في الاستئناف المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم؛ حيث قضت محكمة الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف ببطلان الاجتماع، وما ترتب عليه من قرارات ونتائج مع شموله بالنفاذ المعجل».

وأكمل البيان: «وحيث إن الاتحاد الليبي لكرة القدم خاضع وملتزم في كل الجوانب بالميثاق الأوليمبي وقواعد الاتحاد الدولي الذي يتبعه، مما يستدعي الأمر إشعاركم، بصفتكم رئيس مجلس الإدارة ورئيسًا للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بالحكم الصادر، وإبلاغ اللجنة الأوليمبية الليبية بكل ما يجرى اتخاذه من إجراءات وتدابير بشأن الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس المذكور أعلاه، وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تسلمكم خطابي هذا.. ولكم منا فائق التقدير والاحترام». وجاء الخطاب ممهورًا باسم رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية دكتور جمال الزروق.

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تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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