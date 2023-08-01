الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة من منافسات دوري سداسي التتويج لمسابقة الآمال في كرة القدم لـ17 عاما بمباراتين. فعلى أرضية ملعب نادي خليج سرت، يلتقي الاتحاد، المتصدر برصيد 6 نقاط من مباراتين، الأهلي بنغازي برصيد نقطتين.

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وعلى أرضية المدينة الرياضية في سرت، يواجه آمال السويحلي فريق الأخضر، وكل منهما في رصيده نقطة واحدة. وغدا الأربعاء على أرضية ملعب مدينة سرت، النصر يلتقي الأهلي طرابلس، وكل منهما في رصيده ثلاث نقاط.