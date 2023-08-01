الليبي أحمد الكوم يفوز بالقاضية في أفريقية الملاكمة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الملاكم الليبي أحمد الكوم الفوز في وزن 57 كجم ببطولة أفريقيا للملاكمة بالكاميرون على حساب ملاكم جزر القمر سعيد إبراهيم، وذلك بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى.

- الملاكم الليبي محمد فريضة يحرز الفضية في دورة الألعاب العربية

وسيلتقي البطل أحمد الكوم، غدا الأربعاء، في دور الثمانية لهذا الوزن ملاكم الكونغو موجنقا ماتيو مونا.

بينما سيتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ليبية في وزنين: الأول وزن 80 كجم، حيث يلتقي أسامة بركوس السنغالي كونتي سيندا، والآخر في وزن 60 كجم، حيث أحمد السائح يتبارى مع الجنوب أفريقي تقو كاوي.

فرحة جماعية مع الليبي أحمد الكوم. (فيسبوك)

الليبي أحمد الكوم مع مدربه مانيطة. (فيسبوك)