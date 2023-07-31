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الأوليمبية الليبية تمنح اتحاد الكرة مهلة 7 أيام من تسلم الخطاب في أزمة بطلان الانتخابات (مستند)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 08:17 مساء
الأوليمبية الليبية تمنح اتحاد الكرة مهلة 7 أيام من تسلم الخطاب في أزمة بطلان الانتخابات (مستند)
شعارا اللجنة الأوليمبية الليبية واتحاد كرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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لا يزال الجدل دائرا حول الحكم القضائي الصادر بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم. وبعد اجتماع لوزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية دكتور جمال الزروق، وجهت اللجنة الأوليمبية خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة.

وجاء في نص الرسالة: «السيد/ رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.. بعد تحية السلام،،، بالإشارة إلى صحيفة إعلان سند تنفيذي الصادرة عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 20-6-2023، بناءً على طلب السيد/ إبراهيم شاكة، والسيد/ أنور الطشاني، والتي يعلن من خلالها الممثل القانوني للجنة الأوليمبية الليبية (رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية) بالحكم القضائي الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية المقيد تحت رقم 95-2022 بتاريخ 30-1-2021، في الدعوة القضائية رقم 408-2021، والذي يقضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المنعقد بتاريخ 27 و28 -3-2021».

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وأضاف البيان: «وبطلان ما ترتب عليه من قرارات ونتائج مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع بيانه في المقابل رفض الاستشكال بتاريخ 21-6-2022 أمام الدائرة العمالية الثانية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بموجب الدعوى القضائية رقم260-2022، مع عرضه حكم محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 13-6-2023 في الاستئناف المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قضت محكمة الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف ببطلان الاجتماع، وما ترتب عليه من قرارات ونتائج مع شموله بالنفاذ المعجل».

وأكمل البيان: «وحيث إن الاتحاد الليبي لكرة القدم خاضع وملتزم في كل الجوانب بالميثاق الأوليمبي وقواعد الاتحاد الدولي الذي يتبعه، مما يستدعي الأمر إشعاركم، بصفتكم رئيس مجلس الإدارة ورئيساً للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بالحكم الصادر، وإبلاغ اللجنة الأوليمبية الليبية بكل ما يجرى اتخاذه من إجراءات وتدابير بشأن الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس المذكور أعلاه، وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تسلمكم خطابي هذا.. ولكم منا فائق التقدير والاحترام». وجاء الخطاب ممهورا باسم رئيس اللجنة الأوليمبية الليبية دكتور جمال الزروق.

القضاء يصدر حكماً في قضية انتخابات اتحاد الكرة
في يونيو الماضي، أصدر القضاء الليبي حكماً نهائياً في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قررت محكمة الاستئناف بطلان انتخابات اتحاد الكرة الليبي التي جرت قبل عامين، وهو حكم نافذ.

يأتي ذلك بعد عامين من المرافعات والمحاكم في القضية الشهيرة التي تقدم بها المحامي أنور الطشاني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وإبراهيم شاكة، المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

حجز القضية للحكم النهائي.. وكاس: شأن داخلي
حُجزت القضية للحكم النهائي، بينما عدّتها محكمة الرياضية الدولية بسويسرا (كاس) شأناً داخلياً، ومن اختصاص القضاء الليبي.

القضية مرفوعة بشكل مشترك من إبراهيم شاكة بسبب طعنه في صحة ونزاهة الانتخابات، وأنور الطشاني بسبب منعه من دخول الانتخابات أساساً، والتي فاز عبرها بمقعد رئيس اتحاد الكرة الحالي عبدالحكيم الشلماني.

خطاب اللجنة الأوليمبية الليبية الموجه إلى اتحاد الكرة. (صفحة اللجنة الأوليمبية عبر فيسبوك)
خطاب اللجنة الأوليمبية الليبية الموجه إلى اتحاد الكرة. (صفحة اللجنة الأوليمبية عبر فيسبوك)
خطاب اللجنة الأوليمبية الليبية الموجه إلى اتحاد الكرة. (صفحة اللجنة الأوليمبية عبر فيسبوك)
خطاب اللجنة الأوليمبية الليبية الموجه إلى اتحاد الكرة. (صفحة اللجنة الأوليمبية عبر فيسبوك)
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