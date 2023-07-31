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شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 07:28 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي طرابلس
برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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يناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» في حلقة جديدة، اليوم الإثنين، عديد القضايا المطروحة على الساحة الرياضية الليبية، أبرزها متابعة فريق الأهلي طرابلس، ومشواره في البطولة العربية.

أيضا تناقش حلقة اليوم من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، ويقدمها الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلي رحومة وعبدالرحيم نجم، خطاب اللجنة الأوليمبية الموجه إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم.

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في الوقت نفسه، يقدم برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عرضا مطولا لـ«ميركاتو» الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» الصيفي.. وكيف تعقد الصفقات.. وبرؤية أم عشوائية؟.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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