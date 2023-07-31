الليبي يزن يفقد مباراته في أفريقية الملاكمة بصعوبة.. ورئيس البعثة: نجهز لنواة قوية مستقبلاً

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الأحد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بطولة أفريقيا للملاكمة، بمشاركة ليبية، وفي أولى المواجهات فقد الملاكم الليبي يزن الحويج مباراته أمام المغربي موسى غلام في وزن 67 كجم بالنقاط، بعد ندية وأداء جيد من يزن.

واليوم الإثنين يتجدد الموعد مع المشاركة الليبية الثانية، ففي وزن 57 كجم ينازل الملاكم أحمد الكوم ملاكم جزر القمر سعيد إبراهيم.

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وغداً الثلاثاء يتجدد الموعد مع المشاركة الليبية في وزن 80 كجم عبر الملاكم أسامة بركوس ويواجه السنغالي كونتي سيندا في وزن 60 كجم، أما الملاكم أحمد السائح ينازل ملاكم جنوب أفريقيا تقو كاوي.

رئيس الوفد الليبي مانيطة يشيد بالتعاون والاستقبال

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس الوفد الليبي المشارك عبدالكريم مانيطة «تحية إلى القائم بأعمال السفارة الليبية بالكاميرون دكتور بلعيد الجبوع، والمراقب المالي بالسفارة معتز السحاتي على موقفهما الوطني النبيل واستقبالهما الحار للبعثة، مع تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالدخول، والكشف الطبي وتحاليل الرياضيين، وعلى إقامة مأدبة العشاء الفاخرة التي أقيمت على شرف البعثة».

مشاركة أفريقية في إطار الإعداد لتكوين منتخب قوي

وأضاف مانيطة قائلاً «قررنا المشاركة في الأوزان الخفيفة لتكوين نواة لمنتخب وطني قوي مستقبلاً في كافة الأوزان، والبداية أمس الأحد كانت موفقة للملاكم يزن الحويج الذي فقد مباراته بفارق بسيط من النقاط، ولعب بشجاعة وأظهر إمكانات جيدة، وكان نداً قوياً للملاكم المغربي».

آخر مشاركة في بنغازي منذ 44 عاماً تشهد وصافة لليبيا

يشار إلى أن وفد الملاكمة الليبي في البطولة برئاسة عضو الاتحاد العام عبدالكريم مانيطة، ويضم الإداري خالد حجازي والمدربان نوري بن طالب وعبدالحكيم عمار والإعلامي إبراهيم الهوني.

أخر مشاركة لليبيا في بطولات أفريقيا للملاكمة كانت قبل 44 عاماً، وتحديداً في 1979 بمدينة بنغازي، وجاءت ليبيا في الترتيب الثاني برصيد سبع ميداليات ملونة، 2 ذهب، 2 فضة، 3 برونز.

بعثة الملاكمة الليبية في الكاميرون. (فيسبوك)