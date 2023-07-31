الليبي أحمد سليمان يفقد مباراته في جودو عالمية الجامعات بالصين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد أمس الأحد الليبي أحمد سليمان مباراته أمام الإيراني أحمد زاده في منافسات جودو الجامعات العالمية التي تتواصل بمدينة تشنغدو الصينية، وخسارة سليمان جاءت بعد دقيقتين من زمن اللعب لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء. سبق وفقد الليبي مصطفى بن سعيد مباراته أمام الصيني ليو وينزي بالايبون بنتيجة 0-10.

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جاءت نتائج لاعبو الجزائر، ممثل العرب الثاني في الدورة، على النحو التالي: في الفتيات غادرت اللاعبة أمينة رزق منافسات وزن 63 كجم من الدور الأول، وغادرت زميلتها نرجس خاصير منافسات وزن 70 كجم من الدور الثاني.

وفي منافسات الرجال، غادر اللاعب نورالإسلام العربي منافسات وزن 73 كجم من الدور الثاني.