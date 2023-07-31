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بحضور ليبي.. التصديق على قرار استضافة البحرين لبطولة العالم لرفع الأثقال 2024

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 31 يوليو 2023, 12:39 مساء
بحضور ليبي.. التصديق على قرار استضافة البحرين لبطولة العالم لرفع الأثقال 2024
خالد بن حمد خلال استقباله للكوادر العربية بالاتحادين الدولي والأفريقي لرفع الأثقال. (فيسبوك)
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أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالد بن حمد آل خليفة، على الدور المتميز والفعال للكوادر العربية بالاتحادين الدولي والأفريقي لرفع الأثقال.

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جاء ذلك خلال استقبال بن حمد بقصر الوادي بمدينة الرفاع لرئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال العراقي محمد جلود الشمري، في حضور عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي الليبي خالد مهلهل.

حضور عربي للهيئة العامة للرياضة
الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر، والأمين العام للأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي، ورئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال اسحاق إبراهيم.

وجرى التأكيد على استضافة البحرين لبطولة العالم لرفع الأثقال للعام 2024، كما جرى التنسيق في وضعية برامج تطوير رياضة رفع الأثقال بالبحرين وتطوير مستواها الفني.

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