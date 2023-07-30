الأهلي طرابلس أمام وصيف أفريقيا في مهمة العبور بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس استعداداته لثانية مواجهاته بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) أمام الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، المقررة إقامتها اليوم الأحد في تمام الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا.

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وعند مواجهة بطل الدوري الليبي في نسخته الأخيرة وصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأحد عمالقة الأندية في القارة الأفريقية، يتعين على الأهلي طرابلس الفوز على الوداد، كي يعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة العربية.

الأهلي طرابلس يفرض نفسه بقوة في البطولة العربية

فرض الأهلي طرابلس نفسه كمنافس صعب بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام الهلال السعودي في الجولة الأولى، حيث تمكن من مقارعة الفريق السعودي المدجج بلاعبين مميزين من الطراز العالمي، وتعادل معه سلبيا، ليظفر بنقطة ثمينة في مشوار المنافسة الصعب.

«ديربي مغاربي» فاصل نحو الصعود أمام الوداد

يخوض الأهلي طرابلس «ديربي مغاربي» فاصل أمام الوداد، الذي تعادل في الجولة الأولى أمام السد القطري دون أهداف، لذلك سيسعى ممثل المغرب للفوز من أجل زيادة حظوظه في بلوغ الدور التالي.

ويخطط الوداد أيضا للفوز بهذه المباراة، ليضمن التأهل قبل أن يواجه الهلال السعودي في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات، خاصة أن الهلال سيكون منافساً شرساً للغاية، إلى جانب تمتعه بميزة اللعب على أرضه ووسط جماهيره.