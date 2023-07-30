شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توج المنتخب الليبي للكاراتيه بالمركز الأول في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في العاصمة طرابلس، بعدما حقق أبطال وبطلات ليبيا نتائج طيبة خلال مشاركتهم في البطولة المنتظر ختامها اليوم الأحد.

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أحرزت بطلة الكاراتيه سالمة المعداني ذهبية وزن فوق 61 كجم. كما فازت البطلة غفران سالم بذهبية وزن تحت 48 كجم، ونالت وسما فريطس فضية وزن تحت 48 كجم. كما فاز كل من أنس زريق ومحمد بن لاغا بالميدالية البرونزية لمنافسات فردي الكوميتيه لفئة الكبار، ومحمد فهمي الجهاني ببرونزية فردي الكاتا لفئة الكبار.

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وتُوج البطلان الليبيان هاني لطفي وسند عبدالحميد عاشور ببرونزيتي الكاتا فردي لفئة الشباب، وحصلت كل من منار خالد البركي والبطلة رنيم لطفي على برونزية الكوميتيه تحت 50 كجم لفئة الشباب، وحاز أنس محمد الضباع ذهبية الكوميتيه لوزن تحت 57 كجم لفئة الأواسط، وحصل محمد عقيلة درمان على ذهبية الكوميتيه وزن فوق 76 كجم لفئة الشباب.

أيضا تُوج البطل زكريا عادل رابح بذهبية الكوميتيه وزن تحت 55 كجم للشباب، وبشير عبدالرازق سالم الدويبي بذهبية الكوميتيه وزن تحت 63 كجم. وتوجت أيضا البطلة هدى عياد الفاخري بالميدالية الذهبية في نهائي الشابات للكوميتيه في وزن تحت 59 كجم، وحصلت حلا فائز على الميدالية الفضية في نهائي الشابات للكوميتيه في فئة الأواسط للشابات.

أبطال وبطلات ليبيا في الكاراتيه خلال بطولة شمال أفريقيا. (صفحة الاتحاد الليبي للكاراتيه عبر فيسبوك)

تتويج خلال بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (صفحة الاتحاد الليبي للكاراتيه عبر فيسبوك)

أبطال وبطلات ليبيا في الكاراتيه خلال بطولة شمال أفريقيا. (صفحة الاتحاد الليبي للكاراتيه عبر فيسبوك)