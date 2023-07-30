«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل قرعة كأس المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 18-20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

سحبت، أمس السبت، قرعة كأس ليبيا لكرة السلة لفئتي 18-20 عاما عن المنطقة الغربية، وجاءت النتائج على النحو التالي:

7 أندية في كأس السلة 18 عاما

ستشهد منافسات كأس ليبيا لكرة السلة في المنطقة الغربية 18 عاما نظام خروج المغلوب، بمشاركة فرق: الإشعاع والاتحاد والأوليمبي والأهلي طرابلس واليرموك والمدينة والشباب.

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وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي طرابلس مع الإشعاع، والشباب مع اليرموك، والاتحاد سيتبارى مع المدينة، والأوليمبي يلتقي الفائز من مباراة الأهلي طرابلس مع الإشعاع.

منافسات كأس السلة تحت 20 عاما في المنطقة الغربية

مسابقة كأس السلة بالمنطقة الغربية تحت 20 عاما ستقام بنظام خروج المغلوب، بمشاركة أندية: الجزيرة والاتحاد والمدينة والشباب والأهلي طرابلس.

أسفرت أيضا القرعة عن مواجهة الشباب مع الاتحاد، والأهلي طرابلس مع المدينة، والجزيرة يلتقي الفائز من مباراة الأهلي طرابلس والمدينة.