  • Alwasat News
Atwasat

وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 29 يوليو 2023, 03:19 مساء
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

ودعت أسرة الرياضة الليبية، اليوم السبت، الخبير الدولي ومصمم السدود والحواجز العالمي والفارس الدولي السابق كمال ميلود أبوالسعود، بعد صراع مع المرض.

- خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

يعد أبوالسعود من الخبراء الدوليين، فسبق له أن صال وجال في جميع أنحاء العالم، وصمم عديد البطولات الدولية، وهو أول خبير عربي في تصميم السدود لرياضة فروسية الحواجز، كما أنه صاحب ثلاث نجمات ذهبية، وهي أكبر درجة يجري منحها للخبراء في رياضة الفروسية، وهو استشاري ومصمم حواجز ليبية في البطولات الدولية التي أُقيمت في ليبيا، وجرى اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي.

أبوالسعود فارس سابق وسبق له تمثيل ليبيا في عديد البطولات في فترة ازدهار رياضة الحواجز في ليبيا، كما سبق وحرصت «بوابة الوسط» على إجراء العديد من الحوارات الصحفية معه.

شهدت الميادين الدولية تصميمات لأبوالسعود، وأجرت «بوابة الوسط» مع الراحل لقاء في بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز العام الماضي 2022، تحدث فيه عن مسيرته المحلية والدولية وعن أهم الإنجازات، وحبه وشغفه لفروسية قفز الحواجز.

كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)
كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)
كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)
كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)
كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)
كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات
ليبيا تفتتح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه على أرضها بـ17 ميدالية متنوعة (صور)
ليبيا تفتتح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه على أرضها بـ17 ميدالية ...
5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في توقيت واحد.. السبت
5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في توقيت ...
رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور الرئيس الصيني (صور)
رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور الرئيس ...
لاعب الشباب السابق الحراري يخرج عن صمته في أزمة تجاهل علاج قدامي الرياضيين
لاعب الشباب السابق الحراري يخرج عن صمته في أزمة تجاهل علاج قدامي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي ......
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة النصر والاتحاد في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة النصر والاتحاد في دور ......
المزيد
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال ......
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث ......
مدير فرع الأكاديمية الأوليمبية بالمنطقة الشرقية عصام الدناع يعلن عودة النشاط
مدير فرع الأكاديمية الأوليمبية بالمنطقة الشرقية عصام الدناع ......
لاعب الشباب السابق الحراري يخرج عن صمته في أزمة تجاهل علاج قدامي الرياضيين
لاعب الشباب السابق الحراري يخرج عن صمته في أزمة تجاهل علاج ......
رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور الرئيس الصيني (صور)
رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور ......
المزيد