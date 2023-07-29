وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ودعت أسرة الرياضة الليبية، اليوم السبت، الخبير الدولي ومصمم السدود والحواجز العالمي والفارس الدولي السابق كمال ميلود أبوالسعود، بعد صراع مع المرض.

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يعد أبوالسعود من الخبراء الدوليين، فسبق له أن صال وجال في جميع أنحاء العالم، وصمم عديد البطولات الدولية، وهو أول خبير عربي في تصميم السدود لرياضة فروسية الحواجز، كما أنه صاحب ثلاث نجمات ذهبية، وهي أكبر درجة يجري منحها للخبراء في رياضة الفروسية، وهو استشاري ومصمم حواجز ليبية في البطولات الدولية التي أُقيمت في ليبيا، وجرى اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي.

أبوالسعود فارس سابق وسبق له تمثيل ليبيا في عديد البطولات في فترة ازدهار رياضة الحواجز في ليبيا، كما سبق وحرصت «بوابة الوسط» على إجراء العديد من الحوارات الصحفية معه.

شهدت الميادين الدولية تصميمات لأبوالسعود، وأجرت «بوابة الوسط» مع الراحل لقاء في بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز العام الماضي 2022، تحدث فيه عن مسيرته المحلية والدولية وعن أهم الإنجازات، وحبه وشغفه لفروسية قفز الحواجز.

كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)

كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)

كمال ميلود أبوالسعود. (أرشيفية : الإنترنت)