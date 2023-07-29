لاعب الشباب السابق الحراري يخرج عن صمته في أزمة تجاهل علاج قدامي الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب اللاعب السابق بفريق الشباب لكرة القدم والمحلل الرياضي فتحي الحراري وزارة الرياضة بتقديم يد العون لعدد من الرياضيين القدامى، مستغربا وقوف بعض المسؤولين في الوزارة مكتوفي الأيدي، وفي وضع المتفرج من علاج بعض اللاعبين القدامى.

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ونشر الحراري صورة اللاعب السابق لفريق الاتحاد والمنتخب الوطني علي إبراهيم عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلا: «كانوا يرشقون بالورد، واليوم يبحثون عن علاج لهم، في ظل صمت وسلبية وزارة الرياضة ومَن فيها».

علي إبراهيم. (أرشيفية : الإنترنت)