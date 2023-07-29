رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور الرئيس الصيني (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة في ملعب بحيرة دونغان بمدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، مراسم حفل افتتاح النسخة الـ31 من دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية، بحضور الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من الرؤساء الضيوف.

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وبعد استعراض الوفود المشاركة، البالغ عدد أفرادها 8000 مشارك يمثلون 116 دولة، ألقى رئيس الصين كلمة رحب فيها بالضيوف، معلنا افتتاح دورة الألعاب الجامعية العالمية رسميا.

كلمة الرئيس الصيني في الافتتاح

قال الرئيس الصيني: «ظلت دورة الألعاب الجامعية العالمية حدثا عظيما للشباب والتضامن والصداقة منذ ولادتها، وعلينا العمل يدا بيد مع شباب العالم على تعزيز السلام والتنمية في العالم بحيوية الشباب، فالصداقة بين الدول تعتمد على التقارب بين الشعوب».

وأوضح: «تشنغدو مدينة تاريخية وثقافية مشهورة، وظلت محورا للتبادل بين الصين والدول الأخرى منذ القدم، وتعد لؤلؤة في طريق الحرير الجنوبي الغربي. أما اليوم فتعتبر تشنغدو من أكثر المدن حيوية وسعادة في الصين. ظلت تحافظ تشنغدو، التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكثر من 2300 عام، على التنمية الاقتصادية والازدهار الثقافي بانفتاحها وتسامحها».

إيقاد شعلة الدورة من جامعة بكين مرورا بست مدن

خلال الحفل، جرى إيقاد شعلة الدورة التي انطلقت من جامعة بكين، مرورا بست مدن وعدة جامعات، من بينها معهد هاربين للتكنولوجيا وجامعة شنتشن وجامعة تشونغتشينغ وكلية ييبين، وصولا إلى مكان الاحتفال في ملعب بحيرة دونغان.

أربع رياضيين ليبيين في المحفل العالمي للجامعات

تشارك ليبيا في هذا المحفل العالمي بأربعة رياضيين في ثلاث ألعاب: علي خالد طالب في مسابقة المبارزة بالسيف، وأحمد سليمان في منافسات الجودو وزن -81 كجم، ومصطفى بن عيسى في منافسات الجودو وزن -60 كجم، ونجم الدين بزريق في منافسات التايكوندو وزن 68 كجم.

افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية. (إنترنت)

افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية. (إنترنت)

افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية. (إنترنت)