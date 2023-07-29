  • Alwasat News
Atwasat

5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في توقيت واحد.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 29 يوليو 2023, 12:39 مساء
5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في توقيت واحد.. السبت
مباراة لفريق خليج سرت في دوري الدرجة الأولى. (صفحة نادي خليج سرت عبر فيسبوك)
alwasat radio

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الجولة الحادية عشرة إيابا لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة بإقامة خمس مباريات اليوم السبت، وفي توقيت واحد، بداية من الرابعة والنصف مساء.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

فعلى ملعب المرج، الوحدة بنغازي سيحل ضيفا على المروج. وفي ملعب الصداقة بمدينة شحات، المنار يلتقي الأفريقي. وبملعب سرت، الأندلس يحل ضيفا على خليج سرت. وعلى ملعب شهداء بنينا، الطيران يتبارى مع خالد بن الوليد. وفي ملعب 10 يوليو بأجدابيا، يستضيف وفاق أجدابيا فريق البرانس.
 
في سياق متصل، قررت لجنة المسابقات، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العام، نقل مباراة البرانس والطيران إلى ملعب البيضاء، وإقامتها الثلاثاء المقبل الأول من أغسطس 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا

«ستراتفور» الأميركي يتحدث عن لعبة «فاغنر» وموسكو في ليبيا
وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عامًا
القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن تفعيل القانون الجديد

القوي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة اقتحام المجلس الأعلى للقضاء ويعلن ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته ...
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها
الأهلي طرابلس يعلن تشكيل اللجنة الفنية
الأهلي طرابلس يعلن تشكيل اللجنة الفنية
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي ......
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة النصر والاتحاد في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة النصر والاتحاد في دور ......
المزيد
رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور الرئيس الصيني (صور)
رباعي ليبي في افتتاح دورة الألعاب الرياضية الجامعية بحضور ......
5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في توقيت واحد.. السبت
5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في ......
ليبيا تفتتح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه على أرضها بـ17 ميدالية متنوعة (صور)
ليبيا تفتتح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه على أرضها بـ17 ......
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات...
الأهلي طرابلس يعلن تشكيل اللجنة الفنية
الأهلي طرابلس يعلن تشكيل اللجنة الفنية...
المزيد