5 مباريات تجرى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في توقيت واحد.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الجولة الحادية عشرة إيابا لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة بإقامة خمس مباريات اليوم السبت، وفي توقيت واحد، بداية من الرابعة والنصف مساء.

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فعلى ملعب المرج، الوحدة بنغازي سيحل ضيفا على المروج. وفي ملعب الصداقة بمدينة شحات، المنار يلتقي الأفريقي. وبملعب سرت، الأندلس يحل ضيفا على خليج سرت. وعلى ملعب شهداء بنينا، الطيران يتبارى مع خالد بن الوليد. وفي ملعب 10 يوليو بأجدابيا، يستضيف وفاق أجدابيا فريق البرانس.



في سياق متصل، قررت لجنة المسابقات، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العام، نقل مباراة البرانس والطيران إلى ملعب البيضاء، وإقامتها الثلاثاء المقبل الأول من أغسطس 2023.