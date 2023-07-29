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ليبيا تفتتح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه على أرضها بـ17 ميدالية متنوعة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 29 يوليو 2023, 11:25 صباحا
ليبيا تفتتح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه على أرضها بـ17 ميدالية متنوعة (صور)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
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افتتحت، مساء أمس الجمعة، بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه في طرابلس، بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس اللجنة الأوليمبية جمال الزروق، ورئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، ونائبه بشير الشريف.

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كما حضر الافتتاح رئيس الاتحاد التونسي للكاراتيه حسن القربي، وعضو الاتحاد الدولي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي سليمان قاي، ومواطنه بابا إسماعيل، عضو الاتحاد الأفريقي رئيس التنظيم فيه، إلى جانب رؤساء وفود البلدان المشاركة (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)، وعدد من الشخصيات الرياضية محليا ودوليا.

5 منتخبات مشاركة في المنافسات بعد اعتذار مصر
أقيم حفل الافتتاح في قاعة 17 فبراير بطرابلس، بمشاركة 5 منتخبات: ليبيا والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، بينما اعتذر المنتخب المصري عن عدم المشاركة.

وقد سجل المنتخب الوطني نتائج باهرة في منافسات اليوم الأول للبطولة، حيث حصل على 17 قلادة متنوعة، بواقع 7 قلائد ذهبية، و3 فضية، و7 برونزية.

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جاءت القلائد الذهبية عن طريق الرياضيين: سالمة المعداني، وزكريا رابح، وبشير عبدالرازق، وهدى عياد، وطه السحاتي، وغفران سالم، وأنس الضبع.

والقلائد الفضية الثلاثة جاءت عن طريق الرياضيين: حلا فائز، وسما فريطيس، وهمام القزلة. وحاز القلائد السبعة من البرونز الرياضيون: علي المغيربي، وأنس زريق، ومحمد بن لاغا، ومحمد الجهاني، وهاني لطفي، وسند عبدالحميد، وبشير الذويبي.

ختام دورة الحكام الدولية للكاتا والكومتي
على هامش البطولة، اختتمت بنجاح في قاعة فندق باب البحر دورة الحكام الدولية (قضاة أ) للكاتا والكومتي، التي حاضر فيها الحكم الدولي المغربي الزيتوني متيوت.

وقد شارك في فعاليات الدورة أكثر من خمسة وأربعين حكما من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، وأشرف عليها الاتحاد الأفريقي، ونظمها الاتحاد الليبي.

جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
جانب من افتتاح بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. (فيسبوك)
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