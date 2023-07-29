ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات...

جرت في قرية دورة الألعاب الجامعية العالمية بنسختها الحادية والثلاثين، التي تستضيفها مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، عملية وزن اللاعبين، استعدادا لمنافسات الجودو، وأعقبها الاجتماع الفني، وإجراء القرعة.
- صبحي رئيسا لاتحاد الجامعات الأفريقية وحشاد نائبًا ثانيًا
تشهد منافسات الجودو مشاركة 188 رجلا و131 بنتا، وستجرى اليوم السبت على صعيد وزن -60 كجم رجال مباراة بين البطل الليبي مصطفى عيسى ولاعب الصين ليو وينزي.
وغدا الأحد 30 يوليو، ستجرى منافسات وزن 81 كجم، حيث ينافس الليبي أحمد سليمان الإيراني أحمد زاده.
تعليقات