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ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 29 يوليو 2023, 10:28 صباحا
ليبيا تنافس الصين وإيران في جودو عالمية الجامعات
البطل الليبي مصطفى عيسى. (فيسبوك)
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جرت في قرية دورة الألعاب الجامعية العالمية بنسختها الحادية والثلاثين، التي تستضيفها مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، عملية وزن اللاعبين، استعدادا لمنافسات الجودو، وأعقبها الاجتماع الفني، وإجراء القرعة.

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تشهد منافسات الجودو مشاركة 188 رجلا و131 بنتا، وستجرى اليوم السبت على صعيد وزن -60 كجم رجال مباراة بين البطل الليبي مصطفى عيسى ولاعب الصين ليو وينزي.

وغدا الأحد 30 يوليو، ستجرى منافسات وزن 81 كجم، حيث ينافس الليبي أحمد سليمان الإيراني أحمد زاده.

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