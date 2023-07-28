تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

لن يكون العام الجاري 2023 عادياً على كرة القدم الليبية، نظراً لما شهدته ولا تزال تشهده من أحداث مثيرة، وسط أجندة متخمة بالارتباطات العربية والأفريقية على صعيد الأندية والمنتخبات، فلا يزال الترقب قائمًا لاسم المدير الفني الجديد والذي رجحت دوائر مقربة من اتحاد الكرة أن يكون أجنبياً، ليكون بديلاً للمدرب الوطني حمدي بطاو، ومن المنتظر أن يقود المدرب الجديد «فرسان المتوسط» في التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبل في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك بتنظيم مشترك العام 2026.

يأتي هذا وسط ارتباطات دولية أيضاً لأربعة أندية ليبية ستخوض بعد أيام منافسات بطولتي أفريقيا، الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا، والهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»، كما بدأ الأهلي طرابلس مشواره في البطولة العربية بالسعودية، بعد أن حصد لقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم رقم 48، دون أن تغيب 6 قضايا لا تزال عالقة في سماء كرة القدم الليبية، على خلفية دوري التتويج السداسي المنتهي أخيراً في تونس، نستعرضها في السطور الآتية:

تصعيد مرتقب لأطراف أزمة ختام الدوري

أكد ناطق باسم رئاسة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، في تسجيل مرئي بث عبر صفحة النادي بموقع «فيسبوك»، التزام النادي بتنفيذ قرار رئيس المسابقات والتعميم الصادر عنه بتأجيل الجولة الخامسة من منافسات دور سداسي التتويج لمدة 72 ساعة. وقال عضو أمانة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، محمد الفروجي، إن تصرفات رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني كانت سبباً مباشراً في خلق حالة احتقان وشك وريبة وهدم جسور التواصل مع الأندية. وقال الفروجي إن أمانة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، «تدعو رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن العنتريات»، محذراً من أن الاستمرار في هذا النهج قد يترتب عليه «عدم إمكانية تنظيم أي بطولة في المستقبل»، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بـ«التدخل لتصحيح الأوضاع».

وأعلن فيصل بادي تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم، في أعقاب انسحاب فريق الاتحاد من مواجهة الأهلي طرابلس بداعي حدوث تغيير في طاقم تحكيم المباراة. كما أعلن نادي الأهلي بنغازي أن مسؤوليه تواصلوا مع فيصل بادي لمعرفة مصير المسابقة في ضوء انسحاب الاتحاد، وأنه أكد لهم أن قرر تأجيل مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج لمدة 72 ساعة، إلا أن اتحاد الكرة لم يلتفت إلى ذلك وقرر إعلان الأهلي طرابلس بطلاً للدوري الليبي وقام بتتويجه في أرض الملعب. وكشف الناطق نفسه أن مسؤولي الاتحاد عقدوا جلسة مطولة مع نادي الأهلي بنغازي، وجرى وضع خطة عمل من شأنها أن تكفل حقوق الناديين، وسط تلويح باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

المنتخب يدفع الفاتورة مبكراً قبل تصفيات المونديال

طالب محلل برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي بضرورة التعاقد مع المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، قائلاً «كان لا بُد من التعاقد المبكر، حتى يتسنى للمدرب الجديد إلقاء النظرة على الدوري السداسي، كي يتعرف على اللاعبين، وعلى شكل دوري الأواسط، وغيرها من أمور الكرة الليبية». جاء حديث برنامج «في التسعين» عن استعدادات المنتخب الوطني الليبي لتصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم المقبل في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك العام 2026، وقال الخمسي: «إلى متى ستظل ليبيا الحلقة الأضعف في التصفيات المؤهلة للمونديال».

وأضاف مدير المنتخب الليبي الأسبق عادل الخمسي في حديثه لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» في حلقة قدمها الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور محلل قناة «Wtv» عبدالرحيم نجم، قائلاً «لا بد أن ينحي الجميع الخلافات جانباً، وأن يضع الجميع منتخب ليبيا، ومصلحة الفريق الوطني فوق أي اعتبار، لأن التصفيات ليست سهلة، ولا بُد أن لا يستهان أحد بأي منتخب في المجموعة».

وأسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب الوطني الليبي في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الكاميرون وأنغولا وموريشيوس وإيسواتيني والرأس الأخضر.

أما عبدالرحيم نجم فقال لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «حتى نصل إلى كأس العالم لا بُد من بناء قاعدة سليمة، بعيداً عن الشعارات والعبارات الرنانة، فمنتخب زائير أو منتخب نيجيريا القديم، ليس هو المنتخب النيجييري الحالي، هؤلاء خططوا بشكل جيد، لذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه في القارة السمراء».

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مصير اتحاد الكرة بعد صدور حكم قضائي

تعيش كرة القدم الليبية مرحلة فاصلة وجديدة مع تحديات يغلفها عديد الأزمات، يتصدرها حكم قضائي بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بقيادة عبدالــحكيـــم الشلماني، وباتت هناك أسماء مطروحة لتولي رئاسة اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد قرار محكمة طرابلس ببطلان انتخابات مجلس الإدارة الحالي والتي جرت قبل عامين، وأن هناك قوائم جاهزة لشخصيات رياضية أعلنت رغبتها رسمياً في تولي الموقع لمدة ثلاثة أشهر لتسيير النشاط والإعداد لانتخابات جديدة. وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي أكد في تصريح إلى «راديو الشبابية» رفض اتحاد الكرة للحكم، وأن مجلس الإدارة لن يغادر إلا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأن لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً مع اتحاد الكرة.

وأصدر القضاء الليبي حكماً نهائياً في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قررت محكمة الاستئناف بطلان انتخابات اتحاد الكرة في القضية الشهيرة التي تقدم بها رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق المحامي أنور الطشاني، والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم إبراهيم شاكة. وحُجزت القضية للحكم النهائي، بينما عدتها محكمة «كاس» الدولية بسويسرا شأناً داخلياً، ومن اختصاص القضاء الليبي.

إخفاق المدرب الوطني والعودة لنقطة الصفر

مشهد الوداع القاري للمنتخب الوطني الأول بعد الفشل في التأهل لأمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023» لايزال عالقاً، فإخفاق المدير الفني الوطني حمدي بطاو عجل برحيله قبل انتهاء فترة عقده المقدرة بستة أشهر، بعد فشله في تحقيق نتائج مرضية مع المنتخب خلال مباريات الفريق في التصفيات، وبالفعل أعلن بطاو استقالته من منصبه، وقال في منشور له عبر «فيسبوك»: «ها نحن نصل إلى نهاية المشوار في تدريب المنتخب الوطني، بعد الإخفاق في الترشح إلى نهائيات أمم أفريقيا». وقدم بطاو اعتذاره إلى الجماهير عن الإخفاق، كما قدم شكره لكل من وضع ثقته فيه، سواء من اتحاد الكرة أو من زملائه من المدربين الوطنيين، مشيراً إلى أنه تشرف بقبول هذه المهمة في هذه الظروف الصعبة، كما توجه بالشكر إلى اللاعبين، وأكد أنه اجتهد في عمله، بذلك يفشل حمدي بطاو في تحسين صورة المدرب الوطني، خصوصاً على صعيد المنتخبات المرشح لها دوماً المدرب الأجنبي.

اعتزال كبار النجوم على الصعيد الدولي

شهدت ساحة كرة القدم الليبية أخيراً اعتزال عدد غير قليل من اللاعبين دولياً، والاكتفاء بما قدموه مع الفريق الوطني، مفضلين التركيز مع أنديتهم، أبرز المعتزلين دولياً الحارس محمد نشنوش وأحمد بن علي والمعتصم المصراتي، وأخيراً قرار مدافع الأهلي طرابلس محمد المنير اللحاق بقطار المعتزلين، ليخسر الفريق الوطني قواماً كبيراً ومهماً من اللاعبين الدوليين، وجاء قرار المنير ليسدل الستار على مسيرة طويلة من التمثيل الدولي، لكن اعتزالاً غلّفه برسالة انتقاد حادة لحال كرة القدم الليبية عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بعكس زملائه الذين اعتزلوا في هدوء.

وقال المنير في رسالته: «تمنيت أن اللحظة هذه تجيء في ظروف أفضل من التي تمر بها كرتنا في ليبيا ومنتخبنا الوطني خاصة، ولكن الظروف وعدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع تمثيل الوطن وكأنه صفقة لفترة معينة، فجعلوا استفادتهم الشخصية فوق كل شيء وفوق الوطن، وهذا من الأسباب التي جعلت منتخبنا والكرة طوال السنين الماضية بشكل عام بهذا السوء».

وأضاف المنير عبر رسالته «كان شرفاً لي أن أنال فرصة تمثيل منتخبنا الوطني طوال هذه الفترة الماضية التي بذلتُ فيها كل ما أملك من جهد ووقت لتمثيل ليبيا أفضل تمثيل، وأتمنى أن أكون في تلك الفترة قد أسهمت ولو بنسبة بسيطة في فرحة أهلنا في ليبيا، طوال الفترة الماضية كنت أفكر أنه قد حان الوقت لترك المجال للاعبين الشباب الذين هم مستقبل كرتنا الليبية، وللأسف البعض منهم لا يحظى بفرصة لتمثيل المنتخب حتى سن متأخرة، وخاصة أني وصلت إلى مرحلة أني لم أعد أرى لوجودي في المنتخب أي نفع فنحن نعيش السيناريو نفسه في كل سنة وكل مشاركة؛ فلهذا أتمنى التوفيق لزملائي في قادم المواعيد، كنت وسأظل داعماً لهم ولمنتخبنا».

الحلم بإقامة مسابقات محلية منتظمة داخل ليبيا

بعد أن خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليون دينار لأندية دور سداسي التتويج، طلب عقب اجتماعه مع اتحاد الكرة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء الأندية بعمل دوري منتظم في المستقبل، كما وعد بمزيد من الدعم المالي بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم. وأوضح رئيس الوزراء، أن دعم الشباب والرياضة يظل أولوية لحكومة الوحدة الوطنية، مشدداً على وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية وأهمية وجود رابطة لأندية الدوري الممتاز.

أما وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي فقال لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»: «نتمنى أن يقام الدور السداسي في ليبيا، فنحن نمتلك الملاعب المحايدة، والفار من السهل توفيره، وستكون هذه ثاني وآخر مرة يقام فيها دوري التتويج خارج ليبيا».

مباراة سابقة. (الإنترنت)

مباراة سابقة. (الإنترنت)