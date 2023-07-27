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قناة الوسط (Wtv) تتوج بجائزة أفضل استوديو تحليلي لمباريات الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 03:55 مساء
قناة الوسط (Wtv) تتوج بجائزة أفضل استوديو تحليلي لمباريات الدوري الليبي
قناة الوسط تتوج بجائزة التميز الرياضي للعام الثاني تواليا في التغطية الإعلامية لدورينا
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للعام الثاني على التوالي، تُوجت قناة الوسط (Wtv) بجائزة أفضل استوديو تحليلي لمنافسات الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، وذلك في احتفالية جائزة التميز الرياضي في نسختها الثانية.

خدمة إعلامية متميزة
وقدمت قناة الوسط (Wtv) خدمة إعلامية متميزة على مدار الموسم الكروي للدوري الليبي لكرة القدم، تمكنت فيه من إذاعة مباريات «دورينا» وتحليلها بشكل فني دقيق وعميق، مستعينة في ذلك بنخبة من ألمع نجوم التحليل الكروي، الذين قدموا لمشاهد قناة الوسط (Wtv) رؤية فنية للمباريات، مما زاد من متعة المباريات.

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
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وقد تلقى مقدمو الاستوديو التحليلي لقناة الوسط (Wtv) خلال احتفالية جائزة التميز الرياضي، تكريماً على ما قدموه من جهد طيلة الموسم الكروي للدوري الليبي لكرة القدم.

قناة الوسط تتوج بجائزة التميز الرياضي للعام الثاني تواليا في التغطية الإعلامية لدورينا
قناة الوسط تتوج بجائزة التميز الرياضي للعام الثاني تواليا في التغطية الإعلامية لدورينا
قناة الوسط تتوج بجائزة التميز الرياضي للعام الثاني تواليا في التغطية الإعلامية لدورينا
قناة الوسط تتوج بجائزة التميز الرياضي للعام الثاني تواليا في التغطية الإعلامية لدورينا
تنويه قناة الوسط (Wtv) عن استوديو مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
تنويه قناة الوسط (Wtv) عن استوديو مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
تنويه لاستوديو قناة الوسط «Wtv» من «دورينا». (خاص - الوسط)
تنويه لاستوديو قناة الوسط «Wtv» من «دورينا». (خاص - الوسط)
تنويه قناة الوسط عن التغطية الخاصة بمباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي
تنويه قناة الوسط عن التغطية الخاصة بمباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي
قناة الوسط تتوج بجائزة التميز الرياضي للعام الثاني تواليا في التغطية الإعلامية لدورينا
قناة الوسط تتوج بجائزة التميز الرياضي للعام الثاني تواليا في التغطية الإعلامية لدورينا
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