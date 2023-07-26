الدبيبة يكرم «سلة الاتحاد» لحصوله على كأس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كرّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي ورئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش، فريق الاتحاد الحاصل على بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022/2033م للمرة الخامسة في تاريخه.

من جانبه، أشاد الجويفي في كلمة، بجهود الحكومة استكمال عدد من الصالات الرياضية، ومن بينها صالة نادي الاتحاد التي ساهمت في الاستعداد الجيد لفريق النادي، حسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة

- وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وقدم الدبيبة في تهنئته لفريق السلة، امتنانه لعمل اتحاد السلة الليبي بشأن تنظيم روزنامة المسابقات، وعمله لتطوير كرة السلة وتوفير الظروف الإيجابية لها، مُعزّيًا جماهير الاتحاد وإدارته ورياضييه في المشجع عبدالمهيمن الفلاح.

وفي 18 مايو الماضي، أصيب الوسط الرياضي بفاجعة، بعد وفاة مشجع فريق الاتحاد عبد المهيمن الفلاح، جرّاء إصابته بطلق ناري، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة بمدينة طرابلس.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يكرم فريق الاتحاد الحاصل على بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي للمرة الخامسة في تاريخه، الأربعاء 26 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يكرم فريق الاتحاد الحاصل على بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي للمرة الخامسة في تاريخه، الأربعاء 26 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يكرم فريق الاتحاد الحاصل على بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي للمرة الخامسة في تاريخه، الأربعاء 26 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يكرم فريق الاتحاد الحاصل على بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي للمرة الخامسة في تاريخه، الأربعاء 26 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)