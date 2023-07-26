لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الجولة الثالثة لسداسي تتويج امال الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد الجولة الثالثة من مباريات سداسي التتويج لأندية الدوري الممتاز لمسابقة الآمال 17 عاما.

وتنطلق مباريات سداسي التتويج لمسابقة الآمال 17 عاما في الأول من أغسطس المقبل بمباراتين على أرضية ملعب نادى خليج سرت، حيث يلعب فريق آمال الاتحاد الأهلى بنغازى.

ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق سداسي التتويج برصيد ست نقاط من مباراتين، بينما يملك الأهلي بنغازي نقطتين.

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وعلى أرضية المدينة الرياضية سرت يلتقي فريق آمال السويحلى مع نظيره بنادي الأخضر. ويملك كل فريق نقطه واحده فى رصيده.

ووفقا للجدول الذي أصدرته لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، فستقام في الثاني من أغسطس مباراة النصر والأهلي طرابلس على ارضية ملعب مدينة سرت. ويملك كل منهما ثلاث نقاط فى رصيده.