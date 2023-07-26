ليبيا تواجه إنجلترا في عالمية كرة القدم المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حل فريق مدرسة الوصال ممثل ليبيا في بطولة العالم المدرسية لكرة القدم، ثانيًا في المجموعة الرابعة من البطولة التي تقام بمدينة الرباط المغربية.

نتائج أول مباراتين

وخسر فريق مدرسة الوصال مباراته الأولى أمام السعودية بنتيجة 1 – 2، ثم تعادل سلبيًا في مباراته الثانية مع بلغاريا.

ويلتقي فريق مدرسة الوصال اليوم الأربعاء، بإنجلترا في مباريات الترتيب من الثامن إلى السادس عشر.

- مدرسة الوصال تمثّل ليبيا في عالمية كرة القدم المدرسية

مفكرة النتائج

المجموعة الأولى

- أوغندا × النيبال 26-1

- فرنسا × نيبال 11-0

- فرنسا × شيلي (ب) 1-1

- شيلي (ب) × أوغندا (ب) 0-0

المجموعة الثانية

- السعودية × غينيا 2-2

- غينيا × البرازيل 0/ 2

- البرازيل × المكسيك (أ) 9-0

- السعودية × المكسيك (أ) 2/ 1

المجموعة الثالثة

- المغرب (أ) × إنجلترا (ب) 3-1

- بنين × المغرب (أ) 2/ 1

- بنين × المكسيك (ب) 10 /0

- إنجلترا (ب) × المكسيك (ب) 8-0

المجموعة الرابعة

- كرواتيا × أوكرانيا 1-1

المجموعة الخامسة

- الصين (أ) × أوغندا (أ) 3 /1

المجموعة السادسة

- الصين (أ) × إنجلترا (أ) 2-2

- إنجلترا (أ) تايبيه 5-0

- البحرين × تايبيه 2 /1

- البحرين × الصين (أ) 1/ 0

المجموعة السابعة

- التشيك × نيجيريا 1- 0

المجموعة الثامنة

- السعودية (ب) × ليبيا 2-1

- السعودية × بلغاريا 5/ 0

- ليبيا × بلغاريا 0 / 0