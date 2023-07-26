رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت مراسم رفع علم ليبيا داخل قرية الألعاب الرياضية العالمية الجامعية في نسختها الحادية والثلاثين التي تستضيفها مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

لوحة فنية للفلكلور الصيني

حضر مراسم رفع علم ليبيا رئيس وأعضاء الوفد الليبي المشارك. بدأ الحفل بلوحة فنية للفلكور الصيني كانت في غاية الروعة والجمال ألقى بعدها تشاني هونغ كلمة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الجامعية، رحب فيها بالوفد الليبي وتمنى لهم إقامة طيبة في مدينة تشنغدو، كما قدم تشاني هونغ فكرة عن استعدادات المدينة لهذا الحدث العالمي.

وعقب انتهاء كلمة تشاني هونغ جرى رفع العلم الليبي وتبادل الهدايا التذكارية بين رئيس الوفد الليبي طارق حشاد، وتشانغ هونغ من اللجنة المنظمة الذي استلم درع الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

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يشار إلى أن بعثة الجامعات الليبية للمشاركة فى دورة الألعاب الجامعية، وصلت ظهر أمس الثلاثاء مقر إقامة الوفود المشاركة بالقرية، فيما من المقرر أن تُجرى مراسم الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الرياضية العالمية الجامعية بعد غدٍ الجمعة وتتواصل حتى الثامن من أغسطس المقبل.

تشارك ليبيا في هذا المحفل العالمي بثلاثة ألعاب هي: المبارزة بالسيف باللاعب علي طالب، وفي منافسات التايكواندو بنجم الدين بورزيق، وفي الجودو المشاركة باللاعبين مصطفى بن عيسي وأحمد سليمان.