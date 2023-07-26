4 ملاكمين من ليبيا في بطولة أفريقيا بالكاميرون.. وجوائز تقترب من مليون دولار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك المنتخب الوطني الليبي للملاكمة بعدد 4 لاعبين في بطولة أفريقيا بالكاميرون، وتقام خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس من العام الجاري 2023.

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الملاكمون هم: أسامة بركوس في وزن 80 كغم، والحويج في وزن 67 كغم، وأحمد الكوم في وزن 63 كغم، وأحمد السائح في وزن 60 كغم. ويرافقهم المدربون: نوري بن طالب وعبدالحكيم عمار، وإداريًا خالد الحجازي، ويتواجد معهم الحكم الدولي أحمد جرناز.

عبدالكريم مانيطة يرأس الوفد

ويرأس الوفد الليبي في البطولة عبدالكريم مانيطة عضو الاتحاد الليبي للملاكمة.

يشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة ملاكمين من 34 دولة، وتنطلق المنافسات رسميًا يوم 27 يوليو الجاري بصالة مجمع ياوندي الرياضي.

جوائز تقترب من مليون دولار

ويحق لكل اتحاد رياضي وطني المشاركة بملاكم واحد في كل وزن، وأعلن الاتحاد الأفريقي للملاكمة جوائز البطولة التي تقترب من مليون دولار أميركي.

يمنح صاحب القلادة الذهبية مبلغ 20 ألف دولار أميركي ويمنح صاحب الفضية مبلغ 10 آلاف دولار أميركي في حين سينال صاحب البرونز مبلغ 5 آلاف دولار أميركي.