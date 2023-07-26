المدينة يتعاقد مع المحترف الإيفواري كريست يوهور

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت إدارة نادي المدينة التعاقد مع الجناح الإيفواري كريست يوهور، قادمًا من الدوري العراقي، لموسم واحد، ليكون أولى صفقات النادي هذا الموسم.

المحترف الإيفوراي سبق له اللعب في الدوري الليبي مع فريق الاتحاد وفريق أبوسليم.

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وقد توّج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا) للموسم الكروي 2022 - 2023، وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.