تتويج الشخصيات الرياضية المميزة بـ«جائزة ليبيا الذهبية» لموسم 2022-2023 (صور)

أقيم في أرض معرض طرابلس الدولي، أمس الثلاثاء، حفل توزيع الجوائز على العديد من المتميزين عبر جائزة «ليبيا الذهبية للتميز» للموسم الرياضي 2022-2023، تحت إشراف شركة النعيم القابضة، والواحة لتنظيم المعرض، والذي شهد حضور عديد الشخصيات الرياضية.
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وقد توّج رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون بجائزة أفضل رئيس نادٍ في الموسم الرياضي، والاتحاد الليبي لكرة السلة بجائزة أفضل اتحاد، ومدافع الأهلي طرابلس أحمد التربي بجائزة أفضل مدافع، ولاعب الأهلي طرابلس محمد منير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الليبي.
كرواع يفوز بجائزة هداف الدوري.. والبدر الأفضل في الوسط
أيضا، فاز نسيم بدورش بجائزة أفضل لاعب كرة سلة، ومعاذ اللافي من فريق الاتحاد بجائزة أفضل حارس، وحسين طقطق بجائزة أفضل لاعب صاعد، وأحمد كرواع بجائزة هداف الدوري الليبي، وفيصل البدري من نادي الهلال بجائز أفضل لاعب وسط.
أفضل إنجاز رياضي لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة
حاز رجب الشوشان جائزة أفضل لاعب كرة يد، وذهبت جائزة أفضل لاعب في الكرة الطائرة للاعب أحمد أبولبابة، وجائزة الإنجاز الدولي لرياضي ذوي الهمم محمود سعد رجب، وجائزة أفضل إنجاز رياضي للمنتخب الوطني للكرة الطائرة، بطل العرب، وجائز أفضل إنجاز ليبي للسيدات للاعبة الكاراتيه سالمة المعداني.
عودة أفضل مدرب.. والعبار الأفضل في التعليق
جائزة أفضل شخصية رياضية ذهبت لرئيس نادي الهلال علي الشريف، وحاز علي العبار جائزة أفضل معلق رياضي، والمعلق الرياضي الواجهة الليبية المشرفة في قنوات «بي إن سبورت» المعلق الليبي محمد بركات، وجائزة أفضل لاعب محترف حصل عليها اللاعب الدولي المعتصم المصراتي، وذهبت جائزة أفضل مدرب للمدير الفني لفريق الهلال محمد عودة، وجائزة أفضل منظم لحدث رياضي دولي في ليبيا لمحمود عاشور، وجائزة أفضل برنامج رياضي للأخوين محمد ومازن سعد.
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