تتويج الشخصيات الرياضية المميزة بـ«جائزة ليبيا الذهبية» لموسم 2022-2023 (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيم في أرض معرض طرابلس الدولي، أمس الثلاثاء، حفل توزيع الجوائز على العديد من المتميزين عبر جائزة «ليبيا الذهبية للتميز» للموسم الرياضي 2022-2023، تحت إشراف شركة النعيم القابضة، والواحة لتنظيم المعرض، والذي شهد حضور عديد الشخصيات الرياضية.

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وقد توّج رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون بجائزة أفضل رئيس نادٍ في الموسم الرياضي، والاتحاد الليبي لكرة السلة بجائزة أفضل اتحاد، ومدافع الأهلي طرابلس أحمد التربي بجائزة أفضل مدافع، ولاعب الأهلي طرابلس محمد منير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الليبي.

كرواع يفوز بجائزة هداف الدوري.. والبدر الأفضل في الوسط

أيضا، فاز نسيم بدورش بجائزة أفضل لاعب كرة سلة، ومعاذ اللافي من فريق الاتحاد بجائزة أفضل حارس، وحسين طقطق بجائزة أفضل لاعب صاعد، وأحمد كرواع بجائزة هداف الدوري الليبي، وفيصل البدري من نادي الهلال بجائز أفضل لاعب وسط.