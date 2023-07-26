الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

نجحت إدارة نادي الهلال في تجديد عقود أبرز نجوم فريقه الكروي بالموسم الماضي، استعدادا للمشاركة المحلية، ومن أجل الظهور بصورة جيدة في منافسات كأس «الكونفيدرالية» الأفريقية.

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وقد جددت إدارة نادي الهلال تعاقدها مع النجم أسامة بلعيد، ولاعب خط الوسط المتعصم التايب، والمدافع المتألق أحمد شلبي. كما نجحت أيضا في تجديد تعاقدها مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حسام انبية لموسم آخر.

كما دعم نادي الهلال خط هجوم الفريق بالتعاقد مع المهاجم الغاني كلفن إندوه، قادما من فريق الصقور بصفقة انتقال حر.

وأوقعت القرعة فريق الهلال في مواجهة فريق كاكمنج الكيني بأولى مبارياته في «الكونفيدرالية».

الهلال يجدد عقود كبار النجوم. (فيسبوك)

الهلال يجدد عقود كبار النجوم. (فيسبوك)