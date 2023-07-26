خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: دور الأندية في تقديم المواهب والاحتراف المنظَّم

القاهرة - بوابة الوسط

منذ منتصف السبعينيات لم يكن هناك فتح للمواسم الرياضية، أي لا توجد حرية انتقال للاعبين، إلا بشروط صعبة مثل الانتقال للعمل الرسمي أو الدراسة وكانت ظروف الأندية المادية لا تساعد على تحمُّل نقل اللاعبين من مدينة لأخرى وتحمل تكاليف إقامتهم وإعاشتهم لهذا ركزت الأندية على بناء فرقها من الداخل بداية من فرق البراعم إلى الآمال ثم الأوساط حتى الفريق الأول، وهذه المسيرة ليس من السهل القيام بها لأنها تحتاج إلى خبرة ووعي بحيث يجري اختيار الموهبة واختيار المركز المناسب لإمكاناتها الفنية وصقل المهارات وإعدادها تربوياً لتلتزم بمبادئ الرياضة، وخط سير المؤسسة الذي تنشده، وهو بناء الإنسان القدوة في المجتمع.

لقد نجحت معظم الأندية في اكتشاف المواهب ورعايتها حتى وصولها للفريق الأول وللفريق الوطني، ولهذا ارتفع المستوى الفني للدوري، وظل لاعبو الأندية الجيدين يتنافسون على كل مركز في فريقنا الوطني إلى جانب أن الأندية وجدت من يقاتل على غلالاتها، لأن لاعبيها هم أبناؤها المرتبطون بجماهيرها، وحتى بعد الاعتزال استفادت الأندية منهم في مجالات التدريب والإدارة وقدمت العديد من الوجوه الرياضية للاتحادات واللجنة الأولمبية.

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في السنوات الأخيرة بعد الاحتراف انتهى الارتباط بالأندية وتحولت علاقة اللاعبين بالأندية إلى علاقة مادية بحتة انتهى فيها الإخلاص للغلالة وللمؤسسة وتدنى فيها المستوى الفني، نعم للاحتراف المنظم المبني على أسس علمية وليس لمجرد صفقات وإهدار للمال العام، إن الاهتمام بالقاعدة في الأندية والنشاط المدرسي هو الذي يقدم الوجوه التي تستحق الاحتراف فيما بعد لما تملكه من موهبة ومهارة عالية لهذا علينا إعادة النظر في الاحتراف غير المدروس وأهلاً بالاحتراف المنظم المبني على أسس علمية تضمن حق اللاعب وتضمن مستقبله، وفي نفس الوقت تراعي حق النادي أي تنظم العلاقة بين المتعاقدين اللاعبين والأندية بما يخدم اللعبة.

إن واقع الكرة الحالي لا يبشر بخير خاصة في وجود اتحاد الكرة الحالي الذي لم يوفق في الترشح لأي بطولة عربية أو أفريقية أو تصفيات كأس العالم، ولا يوجد لديه برنامج علمي مطروح ليجري تطبيقه واختصر دوره على دوري المجموعتين والسداسي الذي تضخ فيه الملايين وتحقق فيه المصالح ولم ينجح حتى في تنظيمه، وانتهى بشكل درامي وبطريقة غامضة وانسحابات وبيانات غير مقنعة، فالانسحاب في الرياضة يضيع حق المنسحب، فالأجدر أن تلعب وتحتج وتقدم الطعون، أما الانسحاب فهو حجة الضعيف والحالة الوحيدة التي يجوز فيها الانسحاب عندما يكون هناك خطر على حياة اللاعبين، أخيراً أتمنى أن نرى الاحتراف الحقيقي يطبق في بلادنا وأن يؤثر المحترفون في نتائج المباريات ويقدمون إضافة جديدة للكرة الليبية.